Así va la Liga femenina: Nacional brilla y América preocupa

Millonarios, en el grupo A, y Atlético Nacional, en el B, son los líderes de la Liga femenina tras la segunda fecha, en la que el rendimiento de América de Cali, actual subcampeón, comienza a preocupar, y en la que debutó con victoria el actual campeón, Independiente Santa Fe.

En el grupo A, el sábado, las Leonas consiguieron su primera victoria de la Liga, tras haber descansado en la primera jornada. Vencieron 2-0 a Fortaleza, con dos goles de penalti de la paraguaya Fany Gauto, en los minutos 7 y 83.



Santa Fe se alista ahora para enfrentar en el clásico a Millonarios, que el sábado derrotó 1-2 a Llaneros en Villavicencio. Liseth Aroca, de penalti, puso en ventaja a Llaneros a los 31 minutos. En la segunda etapa, Millos le dio vuelta con tantos de Belkis Niño, a los 59, y Angie Valbuena, a los 89.



Atlético Nacional llegó al primer lugar del grupo B al vencer por primera vez en la historia de la Liga femenina al Medellín-Formas Íntimas en el clásico paisa (0-2). Una exjugadora del DIM, Yisela Cuesta, anotó el 0-1 a los 18 minutos. El segundo tanto fue de Estefanía González, a los 59.



Nacional supera por diferencia de goles al Deportivo Cali, que el viernes le ganó el clásico al América en Palmaseca (1-0). El único gol del partido lo anotó María Camila Reyes, a los 39 minutos.



El equipo que dirige Andrés Usme no perdía dos partidos seguidos en la Liga femenina desde 2018, cuando perdió los dos juegos de la semifinal contra Atlético Huila. Lo que preocupa ahora es que las derrotas son apenas comenzando el torneo, lo que pone en riesgo su clasificación. Cabe recordar que solo avanzan dos equipos por grupo.



El sábado, Real Santander sorprendió al derrotar 3-1 al Atlético Bucaramanga en Piedecuesta. Wendy Cárdenas, a los 31 minutos, abrió el marcador. Heidy Mosquera amplió la ventaja con dos tantos, a los 45 y 62. Kirah Acosta descontó a los 79.

Posiciones

Así va la Liga femenina luego de las dos primeras fechas. pic.twitter.com/mmZuYEl9AW — Orlando Ascencio (@josasc) July 18, 2021

Próxima fecha

Grupo A



22 de julio



La Equidad vs Llaneros FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+/Win



Descanso: Fortaleza CEIF



Grupo B



21 de julio



Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Deportivo Cali vs Real Santander

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, Win y tv.dimayor.com.co



Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



