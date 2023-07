La Liga Femenina llegó a su fin con la corona de Independiente Santa Fe y lo que viene es la planificación del campeonato del próximo año, en medio de la insistencia por un torneo más largo.



(Le puede interesar: Liga femenina: luces, sombras y panorama para su futuro)



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, hizo un corte de cuentas del torneo que acaba de terminar. "El balance es positivo, con más de 150 partidos, un nivel técnico muy bueno, creo que también fue emocionante, sobre todo en las fases finales. A pesar de las críticas por ser una Liga corta, es una Liga dinámica, con muchos partidos y de buen nivel técnico”.

El fufuro

América vs. Santa Fe final femenina Foto: Ernesto Guzmán Jr. Efe

Jaramillo le adelantó a EL TIEMPO su idea para el 2024. “Mi opinión personal es que tenemos que tener un número menor de clubes para poder subir el nivel técnico al campeonato y de alguna manera alargar un poquito la Liga, es decir, de febrero a septiembre, antes de la Copa Libertadores. Es la idea y espero contar con el apoyo de los clubes para desarrollarla el próximo año".



Esta idea se llevará al escritorio en la asamblea de fin de año, en la que se diseñan los formatos para el 2024.



"Tenemos que trabajar con los clubes, los directamente comprometidos en esto, para que podamos diseñar un campeonato con un poquito más de continuidad. Se me ocurre que pueden ser dos meses más, es decir, un campeonato de 8 meses máximo”, dijo.

Asamblea de la Dimayor. Foto: DImayor.

Sin embargo, Jaramillo tiene otro desafío, el tema comercial. “No nos fue bien, es la verdad. Mucha gente habla de fútbol femenino, pero al buscar el apoyo del sector privado, no existe. Hay que trabajar en eso. Yo tenía cuatro patrocinadores que dijeron verbalmente que sí y al concretar no aparecieron”.



Jaramillo aseguró que, pese a todas las dificultades, la Liga 2023 no dio pérdidas. "No las da por nuestro patrocinador Betplay que fue un apoyo muy importante así como la federación Colombiana de Fútbol".



Finalmente, confirmó que esta semana tendrá una reunión con el Ministerio del Deporte para avanzar en el plan para el fútbol femenino el resto del año.



"Haremos un balance de lo que llevamos: tengamos presente que tenemos Mundial en julio y Copa Libertadores en octubre, desde el punto de vista competencia es muy difícil que el segundo semestre tengamos una competencia profesional... Tengo que hablar con la ministra y ver el esquema a usar para que las jugadores que no compiten en Copa ni Mundial puedan estar activas".





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

