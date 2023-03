Entre lunes y martes pasados los equipos que disputan la Liga femenina, así como la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), recibieron la visita de investigadores de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que adelantaron pesquisas sobre contratación de las futbolistas, en busca de una posible ‘cartelización salarial’ con las jugadoras menores de 20 años.

Justo antes de la asamblea ordinaria del pasado miércoles, y en la víspera de la conmemoración del Día de la Mujer, entre 3 y 4 funcionarios –incluyendo en algunos casos a uno conectado de manera virtual– llegaron a las sedes de los equipos y los entes rectores del fútbol local para solicitar documentos, revisar computadores y celulares, que fueron objetos de análisis forenses.

También interrogaron bajo juramento a varios dirigentes, incluyendo al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que rindió testimonio durante 3 horas. El viernes pasado, tras la revelación de EL TIEMPO del objeto de la investigación, Jaramillo dijo desconocer el alcance de la misma.



“La SIC tiene facultad legal de hacer una copia forense a aparatos como celulares o computadores, respetando la privacidad, y viendo qué elementos de ahí pueden ayudarle a tomar una decisión sobre una investigación. No fui notificado exactamente de cuál es el objeto de la investigación”, señaló Jaramillo.

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Foto: Édgar Cusgüen Olarte

“Se nos metieron al rancho”, dijo, a su vez, otro un dirigente consultado por este diario, quien relató que en su caso la diligencia duró dos días. “Nos pidieron salarios, modalidades de contratación, distribución de ganancias, pero todo enfocado a la Liga femenina”.



El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que en su caso fue una “visita de conocimiento de la industria. Sin investigación puntual. Solicitando mucha documentación”. Algunos dirigentes manifestaron que posiblemente se trataba de una indagación para ver qué recursos tiene el fútbol para hacer una liga femenina anual y no de 5 meses.

El tema de fondo en la investigación de la SIC

Sin embargo, EL TIEMPO reveló que el motivo de fondo de la indagación de la SIC es identificar una posible ‘cartelización en los salarios de las futbolistas sub-20’. Es decir, un posible ‘pacto’ de los dirigentes de los equipos para pagarles a las jugadoras menores de 20 años solo el salario mínimo legal vigente ($ 1’160.000 y auxilio de transporte de $ 140.606).



Ese acuerdo dejaría en desventaja salarial a esas futbolistas, pues su remuneración no correspondería a la libertad del mercado laboral. Extraoficialmente se supo que esta modalidad de pagos a jugadores menores de 20 años también podría estar operando en los equipos masculinos.

Cuáles serían las sanciones a los clubes

Por ahora se trata de una diligencia previa que aún no se configura como investigación preliminar. El abogado Alexis Perea, experto en materia de competencia, analiza el caso hipotético.



“En caso de que esto se compruebe, tipificaría lo que se conoce en derecho de competencia como un acuerdo de fijación de sueldos y eso es anticompetitivo”, dice.



Explica que si una futbolista menor de 20 años juega en un equipo y solo puede recibir un salario mínimo, “eso redunda en que los otros clubes que quisieran ofrecerle más no podrían hacerlo ni competir por sus servicios futbolísticos”.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Medellín en la Liga femenina. Foto: Dimayor

El abogado indica que de comprobarse esta práctica, los equipos se exponen a graves sanciones. “La ley dice que en caso de que se llegue a corroborar esta conducta podría llegar a multas de 100.000 salarios mínimos o hasta el 20 por ciento del patrimonio de los clubes”, dice.



Además, si la SIC determina que la Dimayor incurrió en mala práctica, también se expone a sanciones.



"Si la Dimayor intervino o no en la formación del supuesto acuerdo podría ser sancionada como facilitador o ejecutor o colaborador del acuerdo", indica el abogado, que además es profesor de la Universidad Externado.



Algunos presidentes y dueños de los equipos dijeron que han hecho un esfuerzo para competir en la Liga femenina, y argumentan que “no es fácil conseguir recursos” y que “a las jugadoras se les pagan salarios, auxilios, hoteles...”. Uno de ellos dijo que evalúa no seguir a futuro en esa Liga.



EL TIEMPO ha intentado comunicarse repetidamente con la Superintendenta de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta, pero no ha recibido respuesta. No es la primera vez que la SIC pone el ojo en el fútbol, lo hizo con la FCF en el caso de reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018 y para investigar las denuncias de la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) por presuntos vetos y listas negras de jugadores.



La SIC vuelve a sospechar de prácticas indebidas en el fútbol colombiano y lo hace temblar otra vez.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de Deportes