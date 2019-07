El sentido mensaje de Leicy Santos por su despedida de Santa Fe

Despedida. La verdad es que me voy nostálgica por el cariño que me brindaron en Santa Fe, me voy muy feliz por la institución, compañeras, hinchas, me hicieron sentir muy bien. Me voy con el sinsabor de no conseguir la victoria contra Millonarios.

Partido. Se me eriza la piel por lo que viví en este día, lo que Santa Fe me hizo vivir en este día es algo que no voy a olvidar. Los hinchas de Santa Fe saben que los voy a llevar en mi corazón.



Panamericanos. Un reto bastante grande, el torneo cada vez se pone más difícil y complicado, sabemos que nos va a tocar lucharla muy duro, pero Colombia va a buscar el título.



Atlético de Madrid. Vida nueva con muchos retos, ilusiones, ganas y trabajo. Es un equipo que trabaja muy bien y me va a exigir muy bien y qué mejor que ir al campeón de la liga para buscar nuevas metas deportivas.



Recuerdos. Sin duda el mejor será el de la final, es el más importante más allá de esta despedida y después de todo eso los momentos de camerino.



