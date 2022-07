La actuación de la Selección Colombia en la Copa América femenina despertó las voces de muchos seguidores del fútbol femenino, que piden mayor respaldo para las futbolistas y que se mantenga la idea de jugar la Liga Femenina en el segundo semestre.

La novela de la realización del torneo no acaba. Mientras el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, insistía en que la Liga se iba a jugar y la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte prometieron los recursos para hacerla, muchos de los equipos que jugaron en el primer semestre no le caminaron a la idea.

El plan del presidente de la Dimayor para el segundo semestre



Cabe recordar que el plan inicial de la Dimayor era jugar un solo torneo, pero poco antes de la final entre América y Deportivo Cali, tanto Jaramillo como el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, anunciaron que habría una segunda edición este año.

De izquierda a derecha: Fernando Jaramillo, Guillermo Herrera y Ramón Jesurún.



Ahora, el torneo, al menos por lo que resta del 2022, parece haber recibido una estocada definitiva. Finalmente, no habría competencia en el resto del año.



Solamente cuatro equipos, finalmente, confirmaron su participación en el torneo, según versiones de prensa: los dos que tienen cupo en la Copa Libertadores, América y Cali, más Millonarios y Cortuluá.

La idea no cayó bien en los opositores de Jaramillo



Ya Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, el primer campeón de la Liga Femenina y uno de los grandes opositores de Jaramillo, dijo que no estaba de acuerdo con la idea, la que calificó de improvisada.



"Por respeto a la mujer futbolista, se debe organizar torneos serios e importantes, ellas necesitan y merecen respeto. Santa Fe hizo contratos por 6 meses con la opción de prolongar a 8, pero salir a hacer un contrato por un mes y medio es un irrespeto, inventarse un torneo así no es serio. No se puede salir a improvisar, no creo que deba participar en torneos similares al Olaya. Quiero que las mujeres entiendan que se deben realizar torneos serios", dijo Méndez al VBar Caracol.



Así las cosas, la competencia en la Liga Femenina volverá en 2023 y habrá que ver si se mantiene el formato todos contra todos, que se tuvo por primera vez este año.



