Santa Fe puso un pie en la final de la Liga Femenina

Deportivo Independiente Medellín – Formas Íntimas cayó 0-2 con Independiente Santa Fe en duelo de ida por la semifinal en la Liga Femenina 2020. Las leonas marcaron diferencia con goles de Diana Celis e Ysaura Viso, sobre unas poderosas que fueron presas del desgaste de los viajes y una dura fase de cuartos de final contra Real San Andrés.

Las visitantes sorprendieron con juego directo y ataques sobre el área de Medellín. Al minuto 10, una falta de Geraldine Cardona dentro del área derivó en penal a favor de Santa Fe. Sin embargo, la arquera Sandra Sepúlveda atajó el cobro.



Al minuto 12, tiro de esquina desde el sector izquierdo y tras un rebote de la arquera Sepúlveda, Diana Celis abría el marcador a favor de Santa Fe. Las cardenales insistían en aumentar el marcador, pero la falta de definición y la buena intervención de la arquera poderosa impidió que su arco fuera nuevamente batido.



Sobre el final, Diana Ospina filtró un pase para Sara Córdoba quien estuvo cerca del empate, pero la pelota se fue desviada del arco custodiado por Daniela Solera, quien estuvo atenta siguiendo la trayectoria de la pelota.



En la etapa complementaria, Medellín intentaba controlar la pelota y adelantar las líneas buscando el empate, pero Santa Fe se movía con inteligencia, estaban más aplomadas en el terreno de juego. Al minuto 11 ingresó Katherine Castro en lugar de Greicy Landázury.



Cuando mejor jugaba Medellín y volcaba su ataque, al minuto 30 de la etapa complementaria, Santa Fe aumentó la ventaja en el marcador con gol de Ysaura Viso, quien aprovechó un pase de Ivonne Chacón.



Al final, Santa Fe fue un equipo práctico, se impuso en el partido a pesar que no tuvo el control de la pelota, fueron efectivas sobre un Medellín que no tuvo la claridad en el último tercio, en pelota quieta no logró imponerse como en otros partidos y al final viajará a Bogotá con la obligación de marcar dos goles para forzar la definición desde el punto penal.



El duelo de vuelta será el próximo sábado 5 de diciembre, desde las 5:15 de la tarde, donde Santa Fe recibirá a Independiente Medellín – Formas Íntimas en el estadio El Campín.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8