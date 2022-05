La Liga Femenina tiene programada para este lunes la última fecha del a fase todos contra todos, en la primera ocasión en que el torneo se juega con este formato.

Cuatro equipos (Santa Fe, América, Deportivo Cali y Medellín-Formas Íntimas) no solo ya clasificaron, sino que se aseguraron cerrar como locales en los cuartos de final. Cabe recordar que la Liga Femenina, a diferencia de la masculina, tiene formato de llaves de eliminación directa y no cuadrangulares.



Los otros cuatro cupos se definirán en la última fecha, que se jugará este lunes. Los partidos que definen la clasificación irán a la misma hora, 4 de la tarde: América vs. Tolima, Junior vs. Llaneros, Millonarios vs. Cortuluá, Nacional vs. Medellín, Orsomarso vs. Santa Fe y Pereira vs. Cali. Así estaba la tabla antes de comenzar la última jornada:

Este lunes se juega la última fecha de la fase todos contra todos de la Liga Femenina. Quedan cuatro cupos y siete aspirantes. Así está la tabla. pic.twitter.com/3Ji4EdHghA — Orlando Ascencio (@josasc) May 9, 2022

Así están las cuentas para clasificar en la Liga Femenina

Millonarios (quinto, 23 puntos, diferencia de goles de +3): el equipo que dirige Álvaro Anzola clasifica si le gana a Cortuluá en El Campín. El empate le alcanza si Llaneros, Tolima, Pereira y Junior no ganan por más de dos goles o si Orsomarso no lo hace por más de cuatro.



Llaneros (sexto, 21 puntos, +1, 20 goles a favor): clasifica si le gana a Junior en Barranquilla. Sin embargo, depende de la diferencia de goles: si triunfan Tolima, Pereira y Orsomarso, entra a jugar quién lo hace por más tantos. Si gana y los que lo siguen empatan o pierden, estará en las finales.



Tolima (séptimo, 21 puntos, +1, 18 goles a favor): tiene un cierre complicado, contra uno de los favoritos al título, América, en el Pascual Guerrero. Si gana por una diferencia de goles igual o superior a Llaneros y Pereira, clasifica. También lo hará si triunfa y Orsomarso no lo hace.



Pereira (octavo, 21 puntos, +1, 16 goles a favor): cierra de local contra el campeón, Deportivo Cali. Tiene que ganar y sacar más diferencia que Llaneros, Tolima y Orsomarso, o triunfar y que uno de esos equipos no lo haga.



Orsomarso (noveno, 21 puntos, -1): termina en casa contra el líder, Independiente Santa Fe. Por la diferencia de goles, necesita ganar y que no lo haga uno de los que están con los mismos puntos.



Junior (20 puntos, +1). Si le gana a Llaneros en Barranquilla, lo supera en la tabla, pero necesita además que no gane Tolima, Pereira u Orsomarso.



Nacional (19 puntos, -6): es el que tiene la opción más difícil. Tiene que ganarle el clásico a Medellín y que pierdan dos equipos entre Tolima, Pereira y Orsomarso.



