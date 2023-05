La Liga Femenina ya tiene cinco equipos clasificados para los playoffs: América de Cali, Santa Fe, Atlético Nacional-Formas Íntimas, Deportivo Pereira e Independiente Medellín están listos en la siguiente fase.

Este martes, a las 3:15 de la tarde, se jugará la última fecha de la fase todos contra todos, en horario unificado. Están en disputa los cinco cupos restantes para la pelea por el título.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina a falta de una fecha. Hay cinco equipos clasificados. pic.twitter.com/csWlHTaSll — José Orlando Ascencio (@josasc) May 19, 2023

Cabe recordar que, a diferencia de la Liga masculina, en la que se juegan dos cuadrangulares, en la femenina se disputan llaves de eliminación directa: el primero juega contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto, en cuartos de final.



Deportivo Cali, La Equidad y Cortuluá Yumbo Industriales llegan a la última fecha en zona de clasificación, mientras Llaneros, Junior, Atlético Huila, Millonarios y Chicó todavía tienen opciones matemáticas. Estas son las cuentas de la última jornada:

Deportivo Cali (sexto, 24 puntos, diferencia de goles de +5)

Una victoria como visitante contra el último de la tabla, Deportes Tolima, clasifica al actual subcampeón de la Liga. El empate le sirve si no gana La Equidad, si Cortuluá no le gana por tres o más goles a Bucaramanga y Llaneros no vence por cinco o más goles a Santa Fe. Incluso podría clasificar perdiendo, pero para eso necesita una derrota de las aseguradoras y que no ganen santandereanas y llaneras.

La Equidad (séptimo, 23 puntos, +10)

Cierra como visitante en el Pascual Guerrero contra el líder, América de Cali. Una victoria lo clasifica sin depender de nadie. Con el empate, necesita que no ganen ni Cortuluá ni Llaneros. Si pierde, deben perder también los dos equipos que lo siguen en la tabla y que no goleen Junior y Huila, que tienen peor diferencia de goles (+5 y -3, respectivamente).

La Equidad llega con opciones de clasificar a la última fecha. Foto: Twitter: @equidadfutbol

Cortuluá Yumbo Industriales (octavo, 22 puntos, +3)

Su último partido será en Floridablanca, contra Atlético Bucaramanga, penúltimo de la tabla. Clasifica con un triunfo, siempre y cuando Llaneros no gane por tres o más goles, con respecto a la diferencia que saquen en la última fecha, o si pierde Cali. El empate le alcanza si no ganan Llaneros y Junior y si Huila no se impone por goleada. La derrota lo pone a esperar caídas de todos los que lo siguen en la tabla.

Llaneros (noveno, 22 puntos, 0)

Termina la fase todos contra todos contra Santa Fe en Bogotá. Tiene que ganar y esperar que pierda Cali o Equidad, o que no gane Cortuluá. El empate le sirve, siempre y cuando las vallecaucanas pierdan contra Bucaramanga. Puede clasificar incluso perdiendo, si Cortuluá también lo hace, pero por tres goles de diferencia más, y si no ganan Junior, Huila, Millonarios o Chicó.

Junior (décimo, 20 puntos, +5)

Termina contra Chicó en Yopal. Tiene que ganar y que no lo hagan Cortuluá y Llaneros, o golear y que La Equidad también pierda por larga diferencia contra América. El empate o la derrota lo eliminan.

Huila (undécimo, 20 puntos, -4)

Tiene que ganarle al Deportivo Pereira en Neiva, que pierdan Cortuluá y Llaneros y que Junior no sume los tres puntos. La diferencia de goles no le ayuda con respecto a las vallecaucanas: tendría que ganar por siete o más goles en caso de empate del que hoy es el octavo clasificado.

Millonarios (duodécimo, 19 puntos, -1)

Enfrenta al ya eliminado Real Santander en Piedecuesta. Tiene que ganar por tres goles, que pierdan Cortuluá y Llaneros y que no ganen Junior y Huila. Si gana por dos anotaciones, necesita una derrota de las vallecaucanas al menos por la misma cantidad. Y si gana por un tanto, Cortuluá debe caer por goleada.

Celebración del gol de Liseth Aroca, con el que Millonarios le ganó a Cortuluá Yumbo Industriales. Foto: Twitter: @MillosFCOficial

Boyacá Chicó (decimotercero, 19 puntos, -2)

Tiene que ganarle al Junior y esperar derrotas de Cortuluá (con el que tiene que eliminar una diferencia de cinco goles) y Llaneros, y que no ganen Huila y Millonarios.



