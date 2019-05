Cinco puntos de la nueva edición de la Liga femenina

La Dimayor confirmó la realización de la Liga femenina para el segundo semestre de 2019. La final será en octubre, pues Colombia será la sede de la Copa Libertadores femenina. Estos son los cinco puntos clave del torneo:

1. Cuándo comienza. Aunque la fecha exacta aún no ha sido determinada por la Dimayor, la idea inicial es que la Liga empiece en la segunda semana de julio.



2. Cuántos equipos participarán. La cifra está por determinarse. Los clubes que tengan intención de participar deberán enviar su idea por escrito a la Dimayor antes del 16 de mayo. Cabe recordar que en la primera edición, en 2017, participaron 18 equipos, y que al año siguiente la cifra subió a 23.



3. Cuál será el sistema de campeonato. Eso se determinará de acuerdo con el número de participantes, para lo cual se realizará una nueva reunión de la comisión del fútbol femenino, integrada por representantes de Santa Fe, Huila, Fortaleza, Cortuluá y América.



4. Cuánto durará el torneo. Por la necesidad de que termine antes de la realización de la Copa Libertadores, se estima que la tercera edición de la Liga no durará más de tres meses, a pesar del deseo de las jugadoras de que sea más largo. La intención inicial es que en 2020 el campeonato sea más largo.



5. En qué va el patrocinio. La Liga femenina aún no tiene auspiciante. Dimayor sigue realizando gestiones. La primera edición fue patrocinada por Águila. La segunda no tuvo patrocinador.



