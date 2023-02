Tras la confirmación de parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) de que la Liga femenina para este año empezará el 4 de febrero y terminará el 30 de junio, por "cuestiones de calendario", se desató una ola de malestar en el seno de las defensoras de los derechos de las jugadoras.

En un primer momento, por declaraciones de los directivos de las entidades responsables, se tenía pensado que el torneo sería todo el año. Sin embargo, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le dijo a EL TIEMPO que tan solo había chances de organizar un torneo semestral.



"No va haber un segundo torneo porque no tenemos tiempo. La Copa Libertadores, de la que somos anfitriones, termina en octubre y hacer un torneo de mes y medio o dos meses no tiene sentido. Esa Copa Libertadores atravesada nos dificulta. La idea era ir hasta septiembre y no se pudo por temas financieros de los equipos, pero vamos a hacer un torneo parecido al de la vez pasada para darles continuidad y competencia a los dos clubes que nos van a representar en la Copa Libertadores", expresó entonces.



Sin embargo, este viernes, en diálogo con EL TIEMPO, la ministra del Deporte, la expesista María Isabel Urrutia, reveló el plan inédito de un torneo extra para que haya competencia hasta noviembre.



'Crearemos un torneo que irá hasta noviembre'

La Ministra de Deportes María Isabel Urrutía estuvo en Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Cuál es la posición del Ministerio del Deporte frente a la organización de la liga femenina para este 2023?

Con la liga femenina no ha pasado nada. Nosotros estamos en el trabajo que vamos a hacer...

Pero al final el torneo no será tan robusto como se había proyectado...

Nosotros estamos firmes en los acuerdos. Hasta ahora tenemos una propuesta hecha en torno a que por temas de calendario el fútbol femenino solo puede ir hasta el 30 de junio.

¿Cuál es su propuesta?

La propuesta es que las jugadoras que se van a Copa Libertadores y Copa del Mundo se vayan tranquilas y el fútbol local sigue. Ellas van a tener su paga hasta noviembre.

¿De dónde van a salir esos recursos para pagarles a las jugadoras?

Del Ministerio directamente.

Para hacer claridad: ¿las jugadoras de los equipos que no van a Libertadores ni al Mundial tendrán un torneo extra?

Sí, creamos un torneo, y con recursos propios del Ministerio seguimos hasta noviembre.

¿Y esa cifra rondaría qué valores rondaría?

Hay que mirar cuantos equipos quedan y de ahí sumar, no hay problema. Plata no hay, pero se consigue. Los montos los negociamos entre el Ministerio, la Federación y la Dimayor.

GABRIEL MELUK

EDITOR DE DEPORTES EL TIEMPO

