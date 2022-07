La incertidumbre por la Liga Femenina de fútbol se mantiene, un día después de que la asamblea de clubes de la Dimayor, prácticamente, le bajara el pulgar a su realización en el segundo semestre del año.

La decisión generó una fuerte reacción de las integrantes de la Selección Colombia femenina que, primero, publicaron un mensaje en redes sociales pidiendo garantías y equidad para su trabajo.

El mensaje de protesta de las jugadoras



"Hoy nos unimos por el cambio. Aunque nos faltan garantías, nos sobra amor a esta camiseta, por eso nos unimos con la ilusión del trabajo en equipo, de la equidad en las condiciones de trabajo y competencia, de las decisiones concertadas y de un futuro brillante para todos los que hacemos parte del FutFem", fue el mensaje que apareció en las redes sociales de las jugadoras.



La idea se reforzó durante los actos protocolarios antes del partido entre Colombia y Paraguay, en la Copa América femenina. Las jugadoras escucharon el himno nacional con los brazos en alto, tal como lo habían hecho en las redes sociales.

Protesta de las jugadoras de la Selección Colombia antes del partido contra Paraguay. Foto: Twitter: @nicoleregnier11



Versiones de prensa aseguraban, tras el juego de la Copa, que la situación se había destrabado y que la Federación Colombiana de Fútbol había ordenado la realización del torneo, así sea con ocho equipos, nueve menos que en el primer semestre.

Fernando Jaramillo desmiente que haya liga, por ahora



Sin embargo, en comunicación con EL TIEMPO, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, desmintió esa versión.



“Eso no es así, tan exacto. Se ha hablado que, si ocho clubes solicitan jugar, y hasta ahora no tengo esa carta, yo puedo hacer una Liga comenzando en agosto, desde el punto de vista administrativo no habría problema. Pero necesito la voluntad clara y expresa de por lo menos ocho clubes, y eso es lo que hemos hablado con el ministro Herrera y con el presidente Ramón. Estoy esperando esa carta de esos ocho clubes”, declaró Jaramillo.



La Dimayor asegura que cuenta con los recursos para hacer el torneo de manera reducida. Cabe recordar que ya el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, anunció, durante la final del primer semestre entre América y Cali, que la entidad aportará 1.200 millones de pesos para la realización de la Liga Femenina en el segundo semestre.



