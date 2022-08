La ministra del Deporte María Isabel Urrutia aseguró este lunes que "la Liga Femenina en Colombia ya tiene patrocinador".

De acuerdo con la exdeportista, la entidad que lidera ha "hecho algunas gestiones, algunos movimientos para que la liga femenina funcione al menos once meses", conforme le dijo a 'Blu radio'.



Según explicó Urrutia, "Ya encontramos el patrocinador".



Bajo esa idea, añadió, el Estado no se encargaría de la financiación del torneo.



(No deje de leer: Gisela Robledo: ¿quién es Mariana Gómez, su famosa novia 'influencer'?).

La Liga femenina que se viene

Facebook Twitter Linkedin

María Isabel Urrutia. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

De acuerdo con la ministra, es difícil que todos los equipos que participan en la rama masculina del fútbol colombiano tengan representación en el torneo femenino.



"Tenemos alrededor de 350 mujeres en todo el país jugando fútbol. Están muy asentadas en Antioquia y el Valle del Cauca. No alcanzarían para todos los equipos", dijo Urrutia.



"No habría necesidad de presupuesto público para la liga. Nosotros fomentaríamos las ligas, a través del trabajo de divisiones menores", añadió.



Según manifestó, el acuerdo, que se haría público la próxima semana, contempla que haya un torneo fijo por al menos cinco años.



"Entre cinco y seis", complementó.



Hasta el momento, según le había dicho a EL TIEMPO Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, la idea de su entidad era presentar un plan a tres años con un patrocinador que asuma la Liga Femenina desde 2023, con 20 equipos y actividad durante todo el año, hasta octubre, cuando se juega la Copa Libertadores.



Cabe recordar que América y Deportivo Cali jugarán la edición 2022 del torneo continental en octubre y, por ahora, tendrán que buscar partidos de preparación, ante la imposibilidad de jugar torneo local.



(Además: Egan Bernal no se detiene: carrera que disputará esta semana y las que vendrían).

'El pasado gobierno dejó desfinanciado todo'

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Campaña Gustavo Petro, AFP

Interrogada por el proyecto de la Fórmula 1 en Barranquilla, Urrutia respondió: "El pasado gobierno dejó desfinanciado todo".



Cuestionada por el "todo", la ministra explicó que se refería a los "Juegos Nacionales, Centroamericanos, Panamericanos(...) todo lo que se comprometieron no lo hicieron".



En ese sentido, sobre el proyecto de la Fórmula 1 en Barranquilla, Urrutia dijo que

"no quedó en el radar por lo que hay que hacer".



"Es un evento muy grande. Sirve para vender la ciudad y tener turistas. Es interesante e importante", comentó.

Más noticias

DEPORTES