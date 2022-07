La Liga Femenina en Colombia había dado un paso importante este año, en el que el país será sede de la Copa América, a partir de este viernes. Por primera vez en la historia, el torneo se jugó con el formato todos contra todos.

En plena emoción de la final vallecaucana entre Cali y América, tanto el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, como el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, anunciaron minutos antes del partido de definitivo que el segundo semestre habría torneo, con lo cual el 2022 sería el primer año en que se iban a jugar dos campeonatos.



“¡Desde @MindeporteCol nos la jugamos por el fútbol femenino! Hoy desde el Pascual les doy una gran noticia para la equidad de género en el deporte: con una inversión de $1.200 millones, garantizamos el apoyo para la realización de la liga en su segundo semestre”, publicó entonces Herrera.

Los problemas que hicieron poner en duda el torneo



Sin embargo, desde aquel anuncio comenzaron las dificultades. Jaramillo dijo posteriormente que había problemas de tiempos y que el torneo no tendría el mismo formato. Cabe recordar que en octubre se jugará una nueva edición de la Copa Libertadores femenina.



Como inicialmente no estaba planeado jugar dos torneos este año, algunos equipos estarían pensando en no participar. El más importante de ellos, Independiente Santa Fe, el más veces campeón junto al América.



"Planes no tengo, estoy esperando a ver qué pasa. Mi continuidad en Santa Fe, según lo último que hablé con el presidente, era pensando en armar el equipo para el año que viene, armarlo bien, comenzar con buen tiempo y no teníamos pensando que iba a haber segundo semestre. No sé qué pasará", dijo el técnico de las Leonas, Omar Ramírez, a Futbolred.

El jueves, día clave para decidir el futuro del torneo

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor. Foto: Dimayor



No sería el único equipo que desistiría de participar. Por esta razón, este jueves, en la asamblea de clubes de la Dimayor, se decidirá si se juega el campeonato en el segundo semestre.



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, es partidario de que la Liga Femenina se juegue. “Anuncié que queríamos darle continuidad a la Liga Femenina… Estoy convencido de que hay que hacer una, así sea más corta. Hasta ahora hay 8 o 9 equipos confirmados. Los recursos están”, dijo Jaramillo al VBar Caracol.



