Mucho se prometió para la Liga femenina, mucho se dijo durante el 2022, en medio de la Copa América que se hizo en Colombia, de que en 2023 sería un torneo más robusto, más fortalecido, más largo. Pero no.

Las autoridades del fútbol colombiano, desde la cabeza mayor, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, prometieron otra cosa.



"Seguramente, vamos a tener una liga femenina de casi todo el año en 2023. La Dimayor planificó arrancarla en febrero, iría hasta finales de septiembre", dijo Jesurún a medios al finalizar la pasada Copa América.



Incluso, hubo la propuesta de hacer una segunda Liga el año pasado y alcanzó a anunciarse con bombos y platillos. Lo dijo en su momento el ExMinistro de Deportes, Guillermo Herrera, quien en una entrevista para Caracol Radio confirmó: "Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Dimayor y lo que dicen es que sí organizarían una Liga Femenina con menos equipos y abriría un proceso para la inscripción de otros". Esto tampoco pasó, desatando una nueva controversia en torno a la dirigencia del fútbol nacional.



Pero luego, esta Liga se cayó. Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dijo: "La liga va para el 2023 va muy fuerte, como la que jugamos anteriormente que tuvo casi 150 partidos”, expresó el dirigente en ese momento.

Igual que en 2022

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Pineda Foto: Dimayor

Así que muchas expectativas se generaron para el campeonato de este año, con muchas ilusiones de tener una competencia más fuerte, como lo vienen reclamando las futbolistas, avaladas por sus éxitos, como lo vivido por la Selección femenina en sus diferentes categorías en 2022 y las actuaciones que se han tenido en Copa Libertadores.



Pues este martes, horas previas al sorteo de la Liga femenina 2023, se conoció que no será una Liga más larga y que no habrá dos torneos.



El propio presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, le contó a EL TIEMPO los motivos.



"No va haber un segundo torneo porque no tenemos tiempo. La Copa Libertadores, de la que somos anfitriones, termina en octubre y hacer un torneo de mes y medio o dos meses no tiene sentido. Esa Copa Libertadores atravesada nos dificulta. La idea era ir hasta septiembre y no se pudo por temas financieros de los equipos, pero vamos a hacer un torneo parecido al de la vez pasada para darles continuidad y competencia a los dos clubes que nos van a representar en la Copa Libertadores", dijo.



Queda descartada entonces la idea de tener dos campeonatos, lo que ya genera críticas en las redes sociales.



"Sí, estaba muy atravesado el Mundial, que es en julio, y la Copa Libertadores. Era lo ideal hasta septiembre y no se pudo, el tema de los clubes, había que hacer contratos hasta septiembre y los clubes no tenían la fuerza económica para eso", agregó Jaramillo.

La Liga 2023

Este martes, entonces, se conocerá el calendario oficial de partidos de la Liga femenina. Previamente, la Dimayor emitió un comunicado explicando los detalles.



La Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2023 iniciará el 4 de febrero y finalizará el 30 junio considerando el calendario de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023 que comenzará el próximo mes de julio.



En su séptima versión la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2023 contará con la participación de 17 clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El sistema del campeonato tendrá el formato ‘Todos contra todos’ en su fase inicial y llaves de eliminación en cuartos de final, semifinal y final. Win Sports, canal oficial del FPC, trasmitirá los principales partidos de estas jornadas.



Por otra parte, considerando que en octubre, Colombia será anfitriona de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina, se llevará a cabo un torneo previo, similar al realizado el año 2022 “Copa Ídolas”, como preparación para nuestros clubes profesionales representantes en el torneo internacional.



Como patrocinador principal “BetPlay”, y de la mano Cerveza Aguila, WIN Sports, Golty y Avianca continuarán aportando en el desarrollo de la Liga Femenina. De igual forma se vinculan Gatorade y Cabify.



Los clubes participantes en la Liga BetPlay DIMAYOR 2023 son:



América de Cali

Deportivo Cali

Independiente Santa Fe

Millonarios FC

Independiente Medellín

Atlético Nacional

Deportivo Pereira

Junior FC

Llaneros FC

Deportes Tolima

Atlético Huila

Cortuluá en asociación con Águilas Doradas

Atlético Bucaramanga

La Equidad

Real Santander

Deportivo Pasto

Boyacá Chicó



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes