Millonarios y Nacional, que están por fuera de los ocho primeros de la Liga Femenina de fútbol, empataron sin goles en El Campín, en el cierre de la séptima jornada del torneo, a la espera de la programación del juego aplazado entre Deportes Tolima y Deportivo Pereira.

El partido tuvo pocas emociones y terminaron pesando más las precauciones de uno y otro lado para tratar de sacar al menos un empate. Sin embargo, Nacional hizo un poquito más por la victoria, con una buena actuación de Lorena Bedoya, la más destacada de las visitantes.



El resultado no le ayudó mucho a ninguno de los dos equipos: Millos es noveno, con ocho puntos y Nacional se quedó con siete, en el puesto 12.



El líder sólido del campeonato es América, que logró el sábado su sexta victoria consecutiva, al derrotar 2-0 a Orsomarso, con goles de Ingrid Vidal y la panameña Wendy Natis.

Resultados de la fecha 7

Cortuluá 1-3 Cali

Llaneros 1-3 Santa Fe

Medellín 3-1 Fortaleza

La Equidad 1-0 Bucaramanga

América 2-0 Orsomarso

Real Santander 3-3 Huila

Millonarios 0-0 Nacional

Tolima vs. Pereira (aplazado)

Descansó Junior

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

Así va la Liga Femenina luego de siete fechas. pic.twitter.com/dOz5cXyN3n — Orlando Ascencio (@josasc) March 21, 2022

Próxima fecha

25 de marzo

Deportivo Cali vs Real Santander

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



26 de marzo

Orsomarso SC vs La Equidad

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



Deportivo Pereira vs América de Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



Independiente Santa Fe vs Cortuluá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín



27 de marzo

Atlético Nacional vs Junior FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win +



Atlético Bucaramanga vs Millonarios FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alfonso López



Fortaleza CEIF vs Llaneros FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Chía



Atlético Huila vs Deportes Tolima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid



Descansa: Independiente Medellín



