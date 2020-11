Así va la Liga Femenina: Santa Fe sigue imparable y arrollador

La octava fecha del grupo A de la Liga Femenina sirvió para que Santa Fe diera otra muestra de superioridad, aunque esta vez debió esperar para sacar ventaja.

Las Leonas derrotaron este jueves 2-0 a Fortaleza en El Campín y llegaron a 18 puntos en la tabla de posiciones. El primer gol llegó en el minuto 79, conseguido por la venezolana Ysaura Viso.



(Lea también: En firme: decisión final de la demanda de Pereira vs. Once Caldas)



Nelly Córdoba llegó de nuevo desde el banco de suplentes para anotar el 2-0 para Santa Fe, en el minuto 84. Viso, con cinco goles, y Córdoba, con cuatro, son las goleadoras del campeonato.



En Techo, Equidad se mantuvo en la pelea por la clasificación tras derrotar 2-1 a Llaneros. Camila Martín abrió el marcador para las locales a los 17 minutos. Ingrid Vidal anotó el empate parcial de Llaneros a los 454+3. El gol del triunfo lo consiguió Luisa Rincón, a los 66.



(Además: Colombia, a la batalla y por tres puntos contra Uruguay)



Equidad ahora es tercero en la tabla y se metió en la pelea por la clasificación.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras los dos juegos del Grupo A este jueves: pic.twitter.com/n1ItAC0PWb — Orlando Ascencio (@josasc) November 13, 2020

La Liga Femenina volverá a tener actividad este puente, así:



Domingo

​

Pasto vs. Junior (12 m.)

​Llaneros vs. Santa Fe (3 p. m.)



Lunes



Medellín vs. Bucaramanga (3 p. m.)

Nacional vs. Real San Andrés (3 p. m.)

Millonarios vs. Equidad (4 p. m.)

Cali vs. América (6 p. m.)



DEPORTES​

Más noticias de Deportes

- Así quedaron las cuentas para la fecha final de la Liga



- En pleno partido de la eliminatoria, dirigente es arrestado



- ¿Qué va a pasar con el Cúcuta? La explicación de Dimayor