América, otro clasificado en la Liga Femenina de fútbol

América de Cali derrotó 0-1 al Junior este sábado en Barranquilla y continúa con una campaña perfecta en la primera ronda del Grupo B de la Liga Femenina 2020 que ya la clasificó a la segunda instancia, en la que aseguró estar como cabeza de serie ante un rival que saldrá de sorteo.

Ya Santa Fe se había asegurado uno de los cupos del Grupo A al golear 0-3 a Millonarios. Las Leonas llegaron a 15 puntos. Cabe recordar que avanzan los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.



(Lea también: Estrellas del deporte celebran la victoria de Joe Biden)



Un gol de la venezolana Joemar Guarecuco –que completó 3 tantos en el certamen–, en el minuto 21 de la etapa complementaria le dio el triunfo a las ‘diablas rojas’, que sumaron 12 puntos en cuatro enfrentamientos. El lunes pasado también habían superado a las ‘tiburonas’ en el Pascual Guerrero.



La anotación llegó después de un tiro de esquina de Catalina Usme desde la derecha, el balón fue al segundo palo donde cabeceó Rossy Caicedo y Guarecuco la empujó antes de la reacción de una defensa y la arquera Franyeli Rodríguez.



Guarecuco llegó a tres tantos en esta temporada y 21 en la historia de la Liga Femenina (18 de ellos, con Cortuluá). Es la cuarta goleadora histórica del torneo, tras su compatriota Oriana Altuve (29 con Santa Fe), Catalina Usme (24 con América) y Leicy Santos (24 con Santa Fe).



(En otras noticias: Malas noticias para el Barcelona: se lesionó una de sus figuras)



En el otro compromiso del grupo, Deportivo Cali empató 0-0 con Deportivo Pasto en Palmaseca a pesar de que tuvo varias opciones para anotar con Carmen Rodallega y Linda Caicedo.



La situación se le complicó al cuadro verdiblanco, que solo suma 1 punto, y tendría que aspirar a cupo como uno de los mejores terceros.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina tras la fecha de hoy en el grupo B (Junior 0, América 1 y Cali 0, Pasto 0). pic.twitter.com/ynuaVVp2tr — Orlando Ascencio (@josasc) November 8, 2020

En la quinta fecha, el lunes 16 de noviembre (6:00 p.m.), América visitará al Cali en el clásico vallecaucano, mientras que Pasto recibirá al Junior el domingo 15 (12:00 m.).



Este domingo jugarán Fortaleza y Equidad (1 p. m.). El lunes, Real San Andrés vs. Bucaramanga (11 a. m.), Llaneros vs. Millonarios (3 p. m.) y Medellín vs. Nacional (6 p .m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

Más noticias de Deportes

- Con James también pierden: Manchester United venció 1-3 al Everton



- Así va la fecha 18 de la Liga: posiciones y resultados



- Las malas noticias que recibió Falcao pensando en la Selección