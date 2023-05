A falta de una fecha para el final de la fase todos contra todos, América, Santa Fe, Nacional, Medellín y Pereira ya están clasificados para los playoffs de la Liga femenina. En la última fecha, el martes, se definirán las tres casillas restantes, con ocho equipos aún con opciones de entrar.

Hoy, Cali, con 24 puntos, La Equidad, con 23, y Cortuluá, con 22, están dentro de los ocho. Llaneros también tiene 22, pero con peor diferencia de goles que las vallecaucanas.

Aún tienen opción de clasificar Junior (20 puntos y diferencia de goles de +5), Huila (20 y -4), Millonarios (19 y -1) y Boyacá Chicó (19 y -2).

Santa Fe le dio un respirador artificial a Millonarios

Santa Fe le dio una mano enorme a Millonarios, al derrotar 0-1 a Cortuluá Yumbo Industriales, con gol de Liana Salazar. Las embajadoras dependían de una victoria de las leonas para llegar con opciones de clasificar a la última fecha del campeonato, tras la victoria de La Equidad, que aplastó 6-0 al Bucaramanga.Las cuentas de Millonarios no son fáciles: tiene que ganarle a Real Santander como visitante y esperar derrotas de Cortuluá y Llaneros y que no ganen Junior y Huila.

Millonarios goleó 5-1 al Tolima y sigue vivo en la Liga femenina. Foto: Twitter: @MillosFCFem





América ya se aseguró el primer lugar de la tabla, con 37 puntos, al golear 1-4 al Pereira, con anotaciones de Sara Sofía Martínez, Erika Largo (en contra), Mariana Zamorano y Daniela Castellanos. Descontó Vanessa Franco.



Las leonas, por su parte, se mantienen en el segundo lugar de la tabla, con 32 unidades, y podrían asegurar esa casilla con un empate contra Llaneros en Villavicencio en la última fecha. Le ayudó el tropezón de Nacional-Formas Íntimas, que empató sin goles con Atlético Huila en el Atanasio Girardot.



A diferencia de lo que ocurre en la Liga masculina, terminar de primero o de segundo no da ninguna ventaja deportiva, salvo el hecho de terminar de local en la llave de cuartos de final.

Así se jugará la última fecha

La última fecha de la fase todos contra todos se jugará el martes, en horario unificado, 3:15 de la tarde. Los partidos programados son América vs. La Equidad, Chicó vs. Junior, Bucaramanga vs. Cortuluá, Huila vs. Pereira, Medellín vs. Nacional, Real Santander vs. Millonarios, Santa Fe vs. Llaneros y Tolima vs. Cali. Deportivo Pasto, ya eliminado, tendrá fecha libre.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

Tabla de posiciones de la Liga Femenina a falta de una fecha. Hay cinco equipos clasificados. pic.twitter.com/csWlHTaSll — José Orlando Ascencio (@josasc) May 19, 2023

