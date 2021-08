Así va la Liga femenina: América cuadró caja en Medellín 

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 con América de Cali, en juego por la sexta fecha, del grupo B en la Liga femenina 2021. Las poderosas sufrieron su segunda derrota en el campeonato y complica sus posibilidades de avanzar a las semifinales. Por parte de las escarlatas, llegaron a su cuarta victoria consecutiva que las ponen en el tercer lugar, a dos puntos del líder Deportivo Cali.

Rápidamente, a los 23 segundos de juego, un error en la zaga del DIM-FI, le quedó a Gabriela Rodríguez quien le ganó la pelota a Diana Vélez y definió con claridad, abriendo el marcador para América de Cali femenino.



(Lea también: Así va la Liga: Alianza Petrolera es el nuevo líder)



Al minuto 7, nuevamente Rodríguez de media distancia por poco aumentaba la ventaja. América seguía insistiendo en el área rival pero no eran efectivas. Tras el gol, Medellín intentó generar juego y buscar la paridad, pero faltaba precisión en el último tercio del campo visitante.



Al minuto 42, Daniela Montoya probó de media distancia, pero su remate desde el sector izquierdo, mandó la pelota cerca del arco custodiado por Katherine Tapia.



Sobre el final del primer tiempo, Joemar Guarecuco tuvo el segundo para las escarlatas, pero la pelota se estrelló en el horizontal, tras el rebote, Rodríguez no pudo definir con claridad y mandó la pelota por encima del arco poderoso.



(Además: Edwin Cardona volvió quedar en la mira en Boca Juniors)



Ya en el segundo tiempo,en el minuto 24, Joemar Guarecuco, quien, con golpe de cabeza, había aumentado el marcador, pero la jueza de línea Ana Karina Petro levantó la bandera por un fuera de lugar, que no existió. Tras varios minutos discutiendo la terna arbitral, el gol no fue válido.



(En otras noticias: Josep Pedrerol dejó 'El Chiringuito' por salida de Messi y Sergio Ramos)



Los próximos dos juegos en el grupo podrían definir la suerte de las ‘diablas rojas’, enfrentando a Deportivo Cali y Nacional como locales, para finalizar su participación con dos partidos contra las santandereanas Atlético Bucaramanga y Real Santander. Para Medellín, el clásico es un partido crucial, luego recibe a Bucaramanga y Real Santander, para terminar su participación en Palmaseca contra Deportivo Cali.

Resultados

Grupo A

Llaneros 0, Fortaleza 0

La Equidad 1, Millonarios 1

Descansó Santa Fe



Grupo B

​Cali 3, Bucaramanga 1

Real Santander 0, Nacional 1

​Medellín 0, América 1

Posiciones

Posiciones de la Liga femenina luego de la sexta fecha. pic.twitter.com/RI1aaWaKYo — Orlando Ascencio (@josasc) August 9, 2021

Próxima fecha

GRUPO A



12 de agosto



Fortaleza CEIF vs Independiente Santa Fe

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Villa Olímpica Chía

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co



Millonarios FC vs Llaneros FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win/Win+



Descansa: La Equidad



GRUPO B



11 de agosto



Atlético Bucaramanga vs Real Santander

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co



Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +. Plataformas digitales Cerveza Aguila, winsports.co, winsportsonline.com y tv.dimayor.com.co



América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win +



Juan Camilo Álvarez

Redacción Futbolred

Medellín