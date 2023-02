América de Cali celebró su cumpleaños número 96 con una victoria en la Liga femenina contra Llaneros, que lo deja en el primer lugar de la tabla, a la espera de que se complete la segunda jornada.

El 1-0 de este sábado fue el resultado de un duelo muy complejo para las americanas, pero al final consiguieron el objetivo para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.



El compromiso comenzó con un buen ritmo en los instantes iniciales con llegadas claras de los dos equipos. Primero la visita dónde tuvo que aparecer Natalia Giraldo y luego las dueñas de casa, dónde apareció la golera Maritza López.



Después las escarlatas fueron tomando la posesión de la esférica y del mismo juego, acercándose con más peligro al área. La más clara fue con un tiro libre de Catalina Usme, que pasó muy cerca del palo izquierdo de la portera. Finalizando la etapa inicial, al minuto 45+3, Diana Ospina centro al segundo palo desde el costado derecho, Ingrid Vidal controló en dos tiempos, remató y anotó el 1-0.



En los momentos finales, América trató de encontrar el gol de la tranquilidad, aunque no tuvieron claridad en los metros finales, pero si cerraron el partido para el triunfo por la mínima final.

Santa Fe debutó con victoria en la Liga femenina

Santa Fe, que había descansado en la primera fecha, logró una importante victoria como visitante en su debut en la actual edición de la Liga: derrotó 1-3 al Atlético Bucaramanga.



Lucero Robayo fue la gran figura de las Leonas, al anotar dos de los tres goles del equipo. El restante fue obra de María Camila Reyes. Tiffany Martínez consiguió el descuento para el Bucaramanga.

Bucaramanga vs. Santa Fe Liga femenina Foto: Dimayor - Vizzor Image

Resultados de la segunda fecha de la Liga femenina

América 1-0 Llaneros

Bucaramanga 1-3 Santa Fe

Huila 3-0 Cortuluá Yumbo Industriales

​Real Santander 1-1 Junior



Domingo, 4 p. m.

Boyacá Chicó vs. Pereira (en Yopal)

Medellín vs. La Equidad (en Itagüí)

Pasto vs. Cali

Descansa Millonarios

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones de la Liga femenina tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/VEymrTDxS3 — Orlando Ascencio (@josasc) February 12, 2023

