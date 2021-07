Así comenzó la Liga femenina: nueve goles en los primeros tres juegos

La Liga femenina de fútbol tuvo este fin de semana los tres primeros partidos de su nueva temporada. Aún hay pendientes dos juegos, que se llevarán a cabo este lunes.

En el juego inaugural del torneo, Medellín-Formas Íntimas dio la gran sorpresa al golear 2-4 al América de Cali, actual subcampeón de la Liga y de la Copa Libertadores.



Laura Aguirre, de tiro libre, a los 19 minutos; Geraldine Cardona, a los 38, Melissa Rivas, a los 80, y Yesica Caicedo, a los 88, anotaron los goles del DIM. Catalina Usme, de penalti, a los 27, y Gisela Robledo, a los 45, marcaron las anotaciones de las locales.



“Este partido lo habíamos trabajando pensando en el orden y el equilibrio del equipo. Felicito al rival, me siento orgullo de mis jugadoras hoy, enfrentamos a un gran rival que estuvo muy cerca de ganar la Copa Libertadores, nosotros venimos al Pascual y logramos vencerlas. En el segundo tiempo, por la alta temperatura, el equipo se fue quedando físicamente, entonces tuvimos que ser más tácticos y más ordenados. Afortunadamente logramos conseguir el resultado”, dijo el técnico del Medellín, Carlos Paniagua, en rueda de prensa.



Este domingo, Nacional venció agónicamente a Real Santander 2-1, en el estadio Atanasio Girardot.



Real Santander abrió el marcador por intermedio de Heidy Mosquera, a los 40 minutos. quien aprovechó un descuido en marca tras un saque de banda por el sector derecho.



Nacional empató el partido a través de Lorena Bedoya, con un cobro de tiro libre de aproximadamente 35 metros y la ex Deportivo La Coruña mandó la pelota al fondo de la red pese al esfuerzo de la arquera Angélica Jaimes, a los dos minutos del segundo tiempo. Y en la reposición, Mariana Muñoz, de media distancia, hizo el 2-1 definitivo.



En El Campín, Millonarios, con una nómina prácticamente nueva, en nombres y en edad, no pasó del empate sin goles contra La Equidad, en un partido con muy pocas emociones.

Resultados

Grupo A

Millonarios 0, La Equidad 0

Fortaleza vs. Llaneros (lunes, 2 p. m.)

Descansa Santa Fe



Grupo B

América 2, Medellín 4

Nacional 2, Real Santander 1

Bucaramanga vs. Cali (lunes, 2 p. m.)



DEPORTES