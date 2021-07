América no levanta en la Liga femenina: perdió el clásico con el Cali

Deportivo Cali derrotó 1-0 este viernes al América en el clásico vallecaucano de la segunda fecha de la Liga Femenina 2021, compromiso realizado en el estadio de Palmaseca, y se mantuvo líder del Grupo B con 6 puntos.

El partido ratificó el buen momento de las verdiblancas, que bajo la dirección de John Albert Ortiz muestran que serán protagonistas, mientras las ‘diablas’ tuvieron varias opciones en el complemento, pero fueron presa del nerviosismo y naufragaron ante la destacada actuación de la golera Sandra Sepúlveda.



La única novedad en la formación titular verdiblanca fue la aparición de la atacante Farlyn Caicedo, a quien se recuerda por haber estado con las rojas hasta el segundo semestre de 2020 antes de ir a España.



El visitante, por su parte, incluyó cuatro variantes respecto al grupo inicialista que salió frente al DIM-Formas Íntimas: la arquera Katherine Tapia, Jessica Caro, Tatiana Castañeda y Wendy Bonilla.



Al comienzo la iniciativa la tuvo el elenco que dirige Andrés Usme, con mucho juego interno y buscando sorprender con pelotas en movimiento, ya que Gisela Robledo ofició solitaria como delantera central.

Andrés Usme, técnico del América femenino. Foto: Efe

Con el objetivo de imprimir intensidad para superar al rival, John Albert Ortiz planteó un 4-3-2-1 y presionó alto para evitar la generación del adversario, mientras que América salió con un 4-4-2 y jugaba en largo por las bandas, aunque Wendy Bonilla se retrasaba para ayudar en marca.



América llegó en los primeros minutos con dos remates de media distancia de Carolina Pineda y Sandra Ospina, y un tiro libre de Catalina Usme.



Joselyn Carabalí metió la mano en un centro de las ‘diablas’ en el área, pero la árbitra antioqueña Andrea Chavaría no se percató de la acción, a los 7 minutos.



Sin embargo, después del primer tercio el manejo fue para el cuadro anfitrión, en el que Linda Caicedo trataba de aprovechar su velocidad para llevar el balón desde mitad de cancha, pero Manuela Paví estuvo bien controlada por la defensa escarlata.



Kelly Ibargüen fue importante para apoyar el ataque por el sector izquierdo de las ‘azucareras’, lo que evitó que Jessica Caro contribuyera en volumen ofensivo, la misma función que cumplía Carolina Arias Vidas por derecha.



La arquera Sandra Sepúlveda quedó lastimada en una salida y recibió asistencia médica, con lo que se interrumpió el partido durante algunos minutos.



Con el paso del tiempo, las faltas minaron las ganas de las protagonistas, las defensas se impusieron a las atacantes y desapareció la dinámica del inicio. No obstante, a los 39 Kelly Caicedo levantó con fuerza un cobro por derecha al área, el balón superó a las centrales rojas y María Camila Reyes -una de las de menos estatura- metió la cabeza para vencer a Katerine Tapia en el 1-0.



En el complemento, Cali no hizo cambios, en tanto que la delantera Gabriela Rodríguez entró por Wendy Bonilla, para que Gisela Robledo regresara a su puesto habitual de extremo por izquierda.



A los 6, Manuela Paví recibió gran habilitación en las 5.50 de Linda Caicedo, dejó a Farlyn Caicedo en posición de gol, pero la delantera verdiblanca remató sin potencia a manos de la guardameta Tapia y el balón se fue al tiro de esquina.



América salió con más decisión de ataque y recostó al Cali sobre su sector defensivo. Sobre los 15, Robledo fue derribada en el área, pero la juez del partido no consideró que era penalti. Luego a los 18 Paula Medina entró con mucha fuerza sobre la misma Robledo y de nuevo la árbitra se equivocó al mostrarle amarilla, cuando era para tarjeta roja.



En un servicio desde la izquierda el esférico le quedó a Diana Ospina, pero Sandra Ospina achicó bien y lo mismo hizo en un disparo frontal, salvando a su equipo. Gabriela Rodríguez tuvo una media vuelta a los 23, aunque no alcanzó a darle dirección de arco.



A los 32 ingresó en el Cali María Paula Guzmán por María Camila Reyes, mientras que en América lo hizo Joemar Guarecuco por Sara Martínez.



Laura Orozco ingresó por Farlyn Caicedo a los 38 en el local, buscando el cierre del encuentro y asegurar los tres puntos.



Cerca del final, Catalina Usme metió un zurdazo, pero de nuevo Sandra Sepúlveda controló arriba, dándole tranquilidad a su zaga. Jessica Caro tampoco pudo superarla con un cabezazo.



La arquera Tapia derribó a Laura Orozco fuera del área en una llegada rápida del Cali y recibió tarjeta amarilla. La victoria deja a las ‘azucareras’ con 6 unidades y a las escarlatas en blanco, en su peor comienzo de la Liga en lo que lleva de sus participaciones.



En la tercera fecha, Cali recibirá a Real Santander y América visitará a Nacional, el 21 de julio.

Real Santander también ganó su clásico

Por su parte, Real Santander se recuperó de su derrota en la primera fecha contra Nacional y venció bien al Atlético Bucaramanga, 3-1, en el estadio Villaconcha, de Piedecuesta.



Heidy Mosquera fue la gran figura del partido al anotar dos goles, en los minutos 45 y 62. Sin embargo, salió lesionada tras anotar el segundo tanto. Wendy Cárdenas había puesto en ventaja a las locales, a los 31. El descuento lo hizo Kirah Acosta, a los 79.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali