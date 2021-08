América empató con Nacional y complicó su futuro en la Liga femenina

América de Cali empató 1-1 con Atlético Nacional este domingo en disputa de la octava fecha de la Liga Femenina 2021 y con 14 puntos, a 3 de las paisas, comprometió su clasificación a dos fechas de conocer las semifinalistas por el Grupo B, que tiene como líder al Deportivo Cali con 18 unidades.

El partido comenzó con mucha dinámica de parte y parte, con dos equipos dispuestos a buscar el mejor rédito, siendo más intenso el local, pero en el segundo tiempo se vino a menos y las llegadas a los arcos fueron escasas. Para destacar el buen orden en el elenco orientado por Diego Bedoya, que nunca se desacomodó.



La aproximación más riesgosa del visitante se dio en el minuto, cuando Allison Pahuana llegó en una transición tras pase perfecto de Lady Andrade al vacío y la arquera Katherine Tapia tuvo que salir apresurada en el rechazo.



Nacional se repuso del dominio rojo y logró la desconexión de jugadoras clave en el equipo que dirige Andrés Usme, que en el segundo tiempo se demoró en hacer las variantes para encontrar un panorama distinto ante un equipo muy bien parado con dos bloques inexpugnables.



En el minuto 21, Tatiana Castañeda alcanzó a llegar a un centro desde la derecha, pero su servicio no encontró receptora. Y luego Joemar Guarecuco remató sin potencia en una media vuelta, aunque Daniela Tamayo cruzó su pierna izquierda.



Sobre los 30, Catalina Usme ejecutó un cobro desde larga distancia, Kelly Quiceno trató de rechazar, pero el balón pegó en su brazo, y la árbitra Vanessa Ceballos pitó el penalti, que cobró la misma Usme, engañando con una pequeña pausa a la golera panameña Yenith Bailey, para el 1-0 un minuto más tarde. La capitana sumó su séptimo gol y es la máxima artillera del certamen.



El técnico Diego Bedoya incluyó en el inicio del segundo tiempo a Manuela González por Lizeth Ocampo y a María Fernanda Agudelo por Sara Pulecio.



Un centro de Andrade y en la salida de la guardameta Katherine Tapia con los puños sobre Mariana González se llevó por delante a su compañera Tatiana Castañeda, quien recibió asistencia médica por una contusión en la pierna derecha y abandonó la cancha. Anlly Iglesias la reemplazó a los 11 minutos.



Daniela Bedoya le cometió una falta violenta a Gisela Robledo, pero la árbitra Ceballos en vez de sancionarla le sacó amarilla a la defensa Daniela Arias por reclamarle la decisión, a los 25.



Wendy Bonilla ingresó por Leury Basanta en América a los 32, en busca de ir por la izquierda a abrir el cerrojo visitante.



Pero a los 34, en un tiro de esquina desde la derecha la arquera Tapia no pudo agarrar el balón, que le dejó a la defensa María Alejandra Peraza para empujarlo al fondo de la red en el 1-1. Alegría verdolaga y la evidente tristeza en un plantel que necesitaba el triunfo.



Joemar Guarecuco disparó a los 41 y el balón pegó en una defensora rival cuando llevaba destino de gol. La venezolana luego fue reemplazada por Fabiana Yantén, extraño cambio porque a la postre era la única que chocaba con las fuertes defensoras visitantes e intentaba con sus remates.

Gisela Robledo tuvo la última en un derechazo ante la arquera Bailey, pero lamentablemente dejó el balón en sus manos. El partido concluyó, las ‘diablas’ cedieron dos puntos importantes en casa y ya no tienen margen de error, pero aparte no dependen de sus propios resultados.



En la próxima jornada, América visitará al Bucaramanga, que ya está eliminado, y Nacional visitará al Deportivo Cali, en juego crucial.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces