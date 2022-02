La Liga Femenina de Fútbol comenzará el fin de semana del 18 de febrero y la Dimayor anunció este jueves la programación de la primera jornada.

Por primera vez en la historia, el torneo se jugará con el formato de todos contra todos, a una sola vuelta. Los ocho primeros equipos clasifican a la siguiente fase.



Posteriormente, se jugarán llaves de eliminación directa hasta llegar a la gran final. El nuevo campeón se conocerá el 5 de junio.



En esta edición habrá seis participantes más con respecto a 2021: a los 11 participantes del año pasado (Cali, Santa Fe, América, Nacional, Medellín, Millonarios, Llaneros, Real Santander, Bucaramanga, Fortaleza y La Equidad) se unen en esta ocasión Huila, Junior, Tolima, Orsomarso, Cortuluá y Pereira.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Femenina



18 de febrero



Llaneros FC vs Atlético Nacional

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte



Deportivo Cali vs Atlético Huila

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



19 de febrero



Real Santander vs Millonarios FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Villaconcha

Televisión: Win/Win+



Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: El Campín



21 de febrero



Fortaleza CEIF vs Orsomarso SC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Chía



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



22 de febrero



Cortuluá FC vs Junior FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre



Descansa: América de Cali



