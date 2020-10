La Liga Femenina comenzó con goleada de Millos en Techo

Después de un año y 16 días, la Liga Femenina volvió, por fin, a competencias, luego de mucha incertidumbre y de los líos generados por la pandemia de covid-19.

El primer partido terminó en goleada: Millonarios fue muy superior a Llaneros, al que goleó 5-0 en el estadio Metropolitano de Techo.



(Lea también: Los elogios de Klopp al Everton por el fichaje de James Rodríguez)



Lina Marcela Gómez, tras una habilitación de la debutante Tatiana Ariza, puso en ventaja a Millonarios a los 7 minutos del primer tiempo. Sara Marcela Páez hizo el segundo, a los 16, tras pescar un balón en el área chica.



El tercer gol fue muy similar al primero, también conseguido por Lina Gómez, a los 45. Así terminó la primera etapa.



En el segundo, Millonarios manejó el ritmo del juego y cuando quiso acelerar, amplió diferencias. Lisseth Moreno hizo el cuarto, a los 31, tras un gran pase de Gómez, la figura del partido.



(En otras noticias: Prográmese: hora y canal para ver a James contra Liverpool)



El quinto gol llegó en el minuto 90: Liseth Aroca marcó de penalti tras una mano en el área visitante. Antes, a los 34 de la segunda etapa, había sido expulsada Lizeth Canacho, del local, por doble amonestación.



La primera jornada continuará el sábado, con Pasto vs. América (12 m.), Medellín vs. Real San Andrés (11 a. m.) y Nacional vs. Bucaramanga (3 p. m.). El lunes jugarán Equidad vs. Fortaleza (3 p. m.) y el martes, Cali vs. Junior (7:40 p. m.). Descansa Santa Fe.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- ¡A sacar números! Así le ha ido a James enfrentando al Liverpool



- Ancelotti está claro: motiva a James antes de jugar contra Liverpool



- Everton vs. Liverpool, el derbi de Merseyside en el que estará James