Estos son los ocho clasificados en la Liga Femenina

La última jornada de la fase de grupos de la Liga Femenina le permitió a Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Real San Andrés y Atlético Nacional clasificar a la segunda fase del torneo.

En el grupo A, Equidad, que aspiraba a conseguir la clasificación, perdió 3-1 con Santa Fe y no solo quedó eliminado, sino que perdió el tercer lugar de la zona con Fortaleza, que sorpresivamente venció 2-1 a Millonarios.



(Lea también: Anuncio de la salida de Queiroz no se hará mientras no haya reemplazo)



El momento más emocionante de la jornada estuvo en el grupo B, en el que Deportivo Cali, en el último minuto, le empató 1-1 a Junior en Barranquilla y le quitó el segundo lugar. Junior ganaba 1-0 con tanto de Daniela Arias (45+2 PT), pero María Paula Córdoba anotó a los 45+6 de la segunda etapa.



Las barranquilleras, igual, clasificaron como mejores terceras, con ocho puntos en seis partidos. América ganó el grupo con 15 puntos, luego de derrotar 3-1 a Deportivo Pasto.



(En otras noticias: Superó rápido la lesión: Ospina entrenó sin problemas con Nápoles)



En el grupo C, Real San Andrés empató sin goles con Medellín-Formas Íntimas, que ya estaba clasificado, y se aseguró el segundo lugar y la clasificación. También avanzó Atlético Nacional, que goleó 0-5 a Atlético Bucaramanga y es el segundo mejor tercero.

Así quedaron las tablas de la Liga Femenina. Los dos primeros de cada grupo están clasificados a cuartos. Junior y Nacional son los dos mejores terceros. pic.twitter.com/hqTObvTCIx — Orlando Ascencio (@josasc) November 20, 2020



El sorteo de los cuartos de final de la Liga Femenina se realizará este mismo viernes.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Ecos de jugadores vinculados a supuestos problemas en la Selección



- Ancelotti dio detalles y reveló el estado de ánimo de James y Mina



- Chile ya decidió sobre el futuro de Reinaldo Rueda