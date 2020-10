La Liga Femenina, al día: Santa Fe goleó y sigue con campaña perfecta

El hecho de que el grupo A de la Liga femenina tenga un equipo más hace que esta zona vaya mucho más adelante en el torneo. Este jueves se jugó la cuarta jornada, mientras en las otras zonas apenas se han disputado dos fechas.

Independiente Santa Fe sigue con campaña perfecta en la Liga, tras golear 0-5 a Fortaleza en la Villa Olímpica de Chía. La venezolana Nubiluz Rangel se reportó con dos goles, en los minutos 17 y 89. Liana Salazar anotó el 0-2 a los 53, Kena Romero hizo el tercero a los 63 y Nelly Córdoba logró el cuarto, a los 85.



Córdoba, que no ha comenzado ningún partido como titular, llegó a tres anotaciones y es la máxima artillera del campeonato.



Llaneros volvió a Villavicencio y logró una importante victoria: derrotó 1-0 a Equidad. El gol de la victoria lo consiguió Lina Jaime, en el minuto 46. El tanto de Jaime es el número 900 de la Liga femenina en la historia. En esta jornada descansó Millonarios.

Tablas de la Liga femenina tras la cuarta fecha del Grupo A: pic.twitter.com/xCK3EQRSmr — Orlando Ascencio (@josasc) October 29, 2020

Así se jugará la próxima jornada de la Liga femenina:



Grupo A

Santa Fe vs. Llaneros (domingo, 11 a. m.)

Equidad vs. Millonarios (lunes, 1 p. m.)

Descansa Fortaleza.



Grupo B

Pasto vs. Cali (lunes, 12 m.)

América Junior (lunes, 1:30 p. m., Win Sports +)



Grupo C

Bucaramanga vs. Real San Andrés (viernes, 3 p .m.)

Nacional vs. Medellín (domingo, 3 p. m. -en Guarne-)



DEPORTES​

