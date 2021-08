La Liga Femenina tendrá una fecha clave este domingo

Jornada de infarto, no hay mañana. Deportivo Cali y América buscan este domingo (11:00 a.m.) la clasificación a la semifinal de la Liga Femenina BetPlay 2021 por el Grupo B, buscando triunfos en su última jornada.

Las verdiblancas cierran en Palmaseca frente al DIM-FI y con 3 puntos se aseguran, o tal vez con 1 si América no derrota a Real Santander como visitante.



Pero en medio de los dos equipos vallecaucanos está Atlético Nacional, que dio un paso firme al empatar 1-1 con Cali y con una victoria en Medellín sobre el eliminado Bucaramanga tendrá listo su tiquete.



El cuadro ‘azucarero’ tiene 19 puntos, seguido de Nacional con 18 y América con 17. El de menos opción es el DIM-FI con 16, pero está obligado a vencer en Palmaseca y esperar la diferencia de gol.



Analizando las posibilidades, verdiblancas y verdolagas tienen el camino expedito, solo con ganar sus encuentros. América hace cuentas de un triunfo ante Real Santander y que haya empate en Palmaseca y en el Atanasio Girardot, situación algo compleja.



Cali debe mejorar en definición, ya que el desequilibrio de Manuela Pavi y Linda Caicedo no se está traduciendo en goles, especialmente por parte de la delantera de Villagorgona, ex América.



Entre tanto, en caso de haber empate en puntos, la diferencia de gol favorece notablemente a las ‘diablas’: +13, por +8 del DIM-FI, +7 de Cali y +5 de Nacional.



La goleada 0-8 sobre las búcaras en territorio santandereano, con un aporte magnánimo de Catalina Usme, ayudó a que se mejorara ese ítem, pero el puntaje lo tiene en duda para avanzar y dependiendo de otros resultados.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces