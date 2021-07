El abecé de la Liga femenina, que comienza este sábado

La Liga femenina 2021 se pone en marcha este sábado, con el partido entre América de Cali, actual subcampeón, y Medellín-Formas Íntimas, a las 11 de la mañana, en el estadio Pascual Guerrero. El juego se verá por Win Sports y Win Sports +. Este es el abecé de la quinta edición del campeonato.

El sistema (I). Es la Liga femenina con menor participación en la historia: apenas jugarán 11 equipos. En la edición inaugural, en 2017, jugaron 18; en 2018 se pasó a 23 y desde entonces ha venido disminuyendo: 20 en 2019, 13 en 2020 y los 11 de ahora. Iban a ser 12, pero Cortuluá se bajó a última hora.



(Lea también: Tour de Francia 2021: así fue la fuerte caída en la etapa 13)



El sistema (II). Así las cosas, la Dimayor tuvo que cambiar el torneo. De tres grupos de cuatro equipos, se pasó a uno de cinco (Santa Fe, Millonarios, La Equidad, Fortaleza y Llaneros) y otro de seis (América, Cali, Medellín, Nacional, Bucaramanga y Real Santander).



Las semifinales. Solamente claslficarán los dos primeros equipos de cada zona. En las semifinales, se enfrentarán el primero del grupo A contra el segundo del B y el primero del B contra el segundo del A, en partidos de ida y vuelta.



La final. La definición del título, entre los dos ganadores de las semifinales, también será en partidos de ida y vuelta.



Cuántos partidos se juegan. Esta edición de la Liga femenina será la de menos partidos en la historia: 54 juegos en 14 jornadas. En 2018, el que más tuvo, fueron 124 encuentros.



(En otras noticias: Dopaje: campeón nacional de ruta dio positivo)



Clasificados a la Libertadores. El campeón y el subcampeón de la Liga Femenina irán a la edición 2021 de la Copa Libertadores femenina, que se jugará en Chile entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre. Cabe recordar que América es el actual subcampeón del torneo continental: perdió la final con Ferroviaria, de Brasil.



La primera fecha. Este sábado, América vs. Medellín (11 a. m.). El domingo, Nacional vs. Real Santander (2 p. m.) y Millonarios vs. La Equidad (6 p. m.). El lunes, Bucaramanga vs. Cali y Fortaleza vs. Llaneros (ambos, a las 2 p. m.).



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Bolsa de jugadores: altas y bajas del fútbol colombiano



- James, figura del Everton en la presentación de su nuevo uniforme



- Colombia vs. Perú: el partido del millón de dólares