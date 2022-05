Este lunes se jugó la última fecha de la primera fase de la Liga Femenina de fútbol en Colombia, para definir los cupos restantes a cuartos de final. El sorteo, que se iba a llevar a cabo anoche, tuvo que ser aplazado, ya que el partido entre Deportivo Pereira y Deportivo Cali fue suspendido por tormenta eléctrica.

Finalmente, Pereira ganó y aseguró su clasificación. Así las cosas, en cuartos de final quedaron clasificados: América, Santa Fe, Cali, Medellín, Millonarios, Pereira, Junior y Llaneros.

Sorteo

Llaves de cuartos de final



Llave A: Junior vs. América

Llave B: Llaneros vs. Santa Fe

Llave C: Millonarios vs. Cali

Llave D: Pereira vs. Medellín



La primera fecha tendría lugar del 14 al 15 de mayo por los duelos de ida y el 18 por los de vuelta. Los ganadores clasificarán a las Semifinales donde se cruzarán:



Ganadores: Llave A vs Llave D

Ganadores: Llave B vs Llave C



