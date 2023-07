La Liga Femenina en Colombia terminó el viernes pasado y con el título de Santa Fe se cerró un nuevo campeonato, que dejó varios aspectos de análisis en cuanto a nivel y organización, con elementos que estarán sobre la mesa a la hora de pensar en el futuro del torneo, en medio de las reiteradas quejas de las futbolistas que siguen esperando una Liga más larga.



En su séptima edición, el campeonato duró cinco meses y se jugó bajo el sistema todos contra todos, con 17 equipos y una final que estuvo enmarcada por la masiva presencia de aficionados, 30.747 en la ida en Bogotá y 21.959 en Cali. En general, fue una liga similar a la anterior, pero que reafirmó la idea general de tener un campeonato más fuerte.

Una liga más larga...

Se me ocurre que pueden ser dos meses más, es decir, un campeonato de 8 meses máximo FACEBOOK

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le adelantó a EL TIEMPO su idea para el 2024. “A pesar de las críticas por lo corta, es una Liga dinámica. Mi opinión es que tenemos que tener un número menor de clubes para poder subir el nivel técnico y de alguna manera alargar un poquito la Liga, de febrero a septiembre. Es la idea y espero contar con el apoyo de los clubes para desarrollarla el próximo año, que podamos diseñar un campeonato con un poquito más de continuidad. Se me ocurre que pueden ser dos meses más, es decir, un campeonato de 8 meses máximo”, dijo. Esta idea se llevará al escritorio en la asamblea de fin de año.

Sin embargo, Jaramillo tiene otro desafío, el tema comercial. “No nos fue bien, es la verdad. Mucha gente habla de fútbol femenino, pero al buscar el apoyo del sector privado, no existe. Hay que trabajar en eso. Yo tenía cuatro patrocinadores que dijeron verbalmente que sí y al concretar no aparecieron”.

Las exigencias

América vs. Santa Fe. Foto: Juan Rueda. EL TIEMPO

Mientras tanto, las críticas a la Liga persisten y la corta duración sigue siendo un tema principal. Nicole Regnier, exfutbolista y comentarista en ESPN, opinó:



“El balance en cuanto nivel y compromiso de las jugadoras es muy bueno, el nivel es cada vez mejor, pero en temas de organización, competencia, apoyo... no está bien. Cada vez está peor. Lo positivo es que el formato cambió, ya no es por regiones, pero sigue siendo un torneo demasiado corto. A Colombia cada vez le dan más torneos femeninos, se viene la Copa Libertadores en octubre, en 2024 el Mundial Sub-20, ya es hora de que la competencia dure lo que tiene que durar y no solo cinco meses... Tiene que haber un torneo largo o dos en el año; en el tema de los contratos, sigue siendo muy bajo lo que cobran la mayoría de las jugadoras, sacando casos específicos. Lo otro es que los contratos son por 5 meses y los otros 7 quedan cobrando cero pesos”.



Otras críticas las expuso Vanessa Alipio, gerente del Deportivo Cali femenino. “Este torneo no estuvo tan bueno respecto al anterior en cuanto a competencia, difusión, transmisiones, incluso en apoyo. El nivel del arbitraje estuvo pésimo, hay mucho por aprender. Espero que la Liga pueda durar más tiempo, lo ideal serían 10 meses, incluso 9, para tener más trabajo físico, técnico y que el nivel mejore”, dijo.

La voz de las jugadoras

Diana Celis, jugadora del Cali. Foto: Deportivo Cali

Las futbolistas, directas involucradas, tiene opiniones diversas, aunque coinciden en su reclamo. Diana Celis, del Deportivo Cali, opinó: “Teniendo en cuenta que este año es el Mundial y la Copa Libertadores en octubre, digamos que la duración estuvo bien, pero no es de ocultar que el fútbol femenino necesita una Liga con más apoyo, que sea todo el año, ya que hemos dado resultados en todas las categorías de Selección y a nivel de clubes. A nivel competitivo es la mejor liga junto con la de Brasil. Y digo que la mejor porque Brasil tiene diferentes torneos durante todo el año y nosotras solo uno y de 5 meses".



Karen Murillo, futbolista de Millonarios, piensa que hay mucho por mejorar: “La Liga, en lugar de mejorar, retrocedió. La falta de preparación en los arbitrajes y equipos fue evidente; a medida que eso mejore, se irá incrementando el nivel, pero esto ya lo hemos dicho hace varios años. Con una Liga tan corta, muchos equipos no se preparan como es debido. Falta tiempo, una mejor estructura, mejores condiciones, más estabilidad”.

Por su parte, Jacky Fonseca, capitana de La Equidad, vio un salto de calidad: “Esta Liga fue mucho más pareja, creo que por primera vez hasta la última fecha se definió quiénes clasificaban. Fue una Liga con mucho talento, mucha jugadora joven con excelentes cualidades y DT con experiencia. El otro año, como todos los años desde el 2017, esperamos un torneo largo y con estabilidad laboral”.

‘Muy parecido’

Nacional vs. Santa Fe y Pereira vs. América, semifinales de la Liga femenina. Foto: Dimayor

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) dijo que el balance este año es “parecido” al del anterior en número de clubes y duración. Destacaron los traslados en avión y los alojamientos adecuados, así como la mejora en los sitios de entrenamiento y la dotación deportiva, y, sobre todo, el cumplimiento en contratos y pagos.



Carlos Gonzáles Puche, su director ejecutivo, analizó: “En muchos equipos como Cali, América, Nacional, Millonarios, Santa Fe, La Equidad, todas tienen contrato. En otros se limitan a cumplir con la cuota que es de 15 (de 30 inscritas). Los salarios siguen siendo mínimos en la mayoría, pero hay que resaltar el cumplimiento para el pago”.



Puche advirtió: “La difusión sigue siendo muy deficiente, solo streaming sin narración, los horarios no ayudan con la promoción del torneo... En general, falta mucho para declarar que las mujeres en Colombia tienen posibilidades de desarrollarse profesionalmente en el fútbol”.



En cuanto al segundo semestre, habrá Mundial de mayores este mes y Copa Libertadores en octubre, pero no Liga. La anterior ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, prometió un torneo no profesional, pero esa idea no quedó aterrizada. Jaramillo se reunirá esta semana con la ministra Astrid Rodríguez.



“Tenemos que hablarlo y ver el esquema para que las jugadoras puedan estar activas”. Por su parte, Manuela González, exfutbolista y vocera del Ministerio del Deporte, dijo: “El ministerio ha ratificado el mandato presidencial de que existe una necesidad de mejorar las condiciones de las mujeres en el fútbol femenino. Se han llevado varios espacios de conversación y desde Dimayor y FCF han manifestado su voluntad para continuar el proceso y que la Liga gradualmente sea sostenible".





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

