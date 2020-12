Final roja: América eliminó a Millonarios en la Liga Femenina

América de Cali derrotó 1-0 este lunes a Millonarios en el Pascual Guerrero frente en el partido de vuelta de la semifinal y se medirá a Santa Fe por el título de la Liga Femenina 2020, aparte de que se quedó con el segundo tiquete a la Copa Libertadores del próximo año.

Es la segunda clasificación consecutiva del elenco rojo que dirige Andrés Usme a la final y lo hace con argumentos importantes de ataque. Tendrá al frente a un durísimo rival como el cuadro ‘cardenal’, que llega con mejores números y con un alto grado de favoritismo. Sin duda, una confrontación para alquilar balcón.



Mejor América en el primer episodio y mucho más claro Millonarios en el segundo, como ocurrió en el compromiso de ida. Sufrieron bastante las anfitrionas en ese último cuarto del juego, apretaron los dientes y formaron un bloque de cinco defensoras, pero al visitante le faltó contundencia para llevarse un mejor resultado, desperdiciando también un penalti.



Bien temprano, al minuto 3, se abrió el marcador con un centro de Andrea López, las defensas Vanessa Gómez, Liseth Camacho y María Morales calcularon mal la caída del esférico y Gisela Robledo aprovechó la duda para definir sobre el palo derecho de Karen Murillo en el 1-0.



Gisela regresaba a la formación titular después de su aislamiento por covid-19 y fue el arma más contundente de las ‘diablas’ para penetrar la zaga albiazul.



La primera aproximación del visitante al arco adversario se dio en el minuto 17 con un remate de Vanessa Gómez. Sobre el minuto 20 Sara Páez metió el balón al área, pero la pelota pegó en la mano de Carolina Pineda. La árbitra Vanessa Ceballos dio penalti que ejecutó Lizeth Aroca y la arquera Nathalia Giraldo atajó en doble rebote.



Millos no se amilanó por el resultado adverso y al contrario salió a buscar la posibilidad del empate con una jugadora desequilibrante como Tatiana Ariza, aunque los bloques de defensa y contención escarlatas respondieron bien, gracias al trabajo de Rossy Caicedo, Jessica Caro y Carolina Pineda.



Liseth Camacho cabeceó con riesgo a los 29, pero de nuevo apareció Nathalia Giraldo en todo su esplendor para confirmar que fue la figura de la cancha.



En el segundo tiempo se jugó con más vehemencia y demasiadas faltas de parte y parte. Millos controló bien a la venezolana Joemar Guarecuco y solo le dio algunos espacios después del minuto 56, mientras que Farlyn Caicedo no apareció con la movilidad de otras ocasiones.



Sara Páez ejecutó un tiro libre frontal que exigió a Nathalia Giraldo a enviar al tiro de esquina, y casio enseguida Liseth Moreno sacó un zurdazo que por poco se mete al palo ídem. Eran los mejores momentos del elenco capitalino, pero le faltó una delantera que acertara.



Tatiana Ariza y Sharon Ramírez se juntaron a los 27 en las 5.50 escarlata, pero les faltó potencia en el remate. Mereció mejor suerte el elenco ‘embajador’ frente a un América que empezaba a sentir cansancio.



A los 32, Rossy Caicedo fue sobre Sindy Ángel y pidieron falta que no dio la juez central. Luego Joemar Guarecuco mandó la pelota al arco y Vanessa Gómez la sacó de la raya.



Terminó Millos metido en terreno escarlata, dejando todo a un eventual contraataque de Wendy Bonilla y una genialidad de Catalina Usme. Sobre el minuto 47 fue expulsada María Peraza tras una falta y posterior discusión con Usme.



América ratificó que es uno de los mejores locales de la Liga y mantuvo su invicto en el Pascual Guerrero. La final iniciaría este jueves en el Pascual Guerrero y terminaría el domingo en El Campín.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces