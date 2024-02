Arranca la Liga femenina: menos equipos, nuevo formato y muchas ilusiones

Arranca una nueva edición de la Liga femenina, con nuevas expectativas, con formato de cuadrangulares y con 15 equipos, dos menos que el año pasado. Aunque las futbolistas siguen reclamando tener competencia todo el año, están motivadas por estar nuevamente en acción. La pelota rueda este viernes con Millonarios vs. Medellín (3:30 p. m. TV de Win +).

Esta vez la Liga femenina tiene una modificación en su formato, se jugará una fase todos contra todos y posteriormente una fase de cuadrangulares semifinales, con lo que se espera crezca el entusiasmo de los equipos y de la afición. La Liga irá hasta el 18 de agosto.



Los equipos que jugarán la Liga Femenina son: el campeón Santa Fe, el subcampeón América, Millonarios, La Equidad, Cali, Internacional de Palmira, Atlético Nacional, Medellín, Junior, Deportivo Pasto, Real Santander, Llaneros, Cúcuta, Pereira y Alianza. Dos equipos menos que el año pasado, entre ellos el Atlético Huila, que es uno de los que ha sido campeón.

Luces y sombras

Liga femenina. Foto: Santiago Saldarriaga / ELTIEMPO

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, destacó sobre el arranque de la Liga femenina 2024: “Son 15 clubes participando, en un esfuerzo económico grande, en una competición que no es autosostenible, con una extensión de 7 meses; vamos progresando, la primera fue de 3 meses, la idea es poder llegar en un año a tener dos ligas en el año. Vamos a tener cuadrangulares que no los habíamos tenido, eso será emocionate".



Jaramillo confirmó que más allá del esfuerzo económico para desarrollar el campeonato, la Dimayor espera que se giren los recursos pactados con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte. Se trata de 8.000 millones de pesos, de los cuales 5 mil millones serán destinados a la Liga femenina profesional y lo demás para la liga aficionada.

La Equidad llega con opciones de clasificar a la última fecha. Foto: Twitter: @equidadfutbol

Las futbolistas han venido exigiendo que el campeonato sea más estable, que haya más apoyo y que se pueda llegar a tener competición en los dos semestres. Mientras esas peticiones se concretan, hay un ambiente de optimismo por tener un gran campeonato.



“De la liga espero que podemos en primer momento de disfrutar de todos el talento colombiano que tenemos, espero en términos de organización que podamos tener buenos hoteles, que los viajes sean cómodos y en horarios buenos, que la comida en los hoteles sea para deportistas y que el fixture esté para que los equipos tengan sus tiempos de descanso de la mejor manera”, opinó Jacky Fonseca, jugadora de La Equidad.



“Del campeonato, un torneo competitivo donde todos los equipos van a estar dispuestos a darlo todo en la cancha, la duración del torneo pues no es lo que queremos que es un año, pero ya al menos tenemos competencia hasta agosto y eso nos favorece a todas. De igual forma el torneo va tener cuadrangulares y los equipos van a tener más oportunidad de poder pelear por la final y ese cupo a libertadores”, agregó la jugadora.

Facebook Twitter Linkedin

Nacional vs. Santa Fe y Pereira vs. América, semifinales de la Liga femenina. Foto: Dimayor

Por su parte, la Asociación de Futbolistas (Acolfutpro) resalta que hay clubes que vienen cumpliendo, pero hay otros que no. “Hay otros que definitivamente no desarrollan sus obligaciones con relación a tener un equipo profesional femenino y otro en formación”, dice Carlos González Puche, director ejecutivo.



Puche agrega: “El torneo va hasta el 18 de agosto pero para las que jueguen la final, pero ¿qué pasa con las eliminadas? En verdad van a tener 3 meses y medio de competencia”.



Acolfutpro tiene varios interrogantes, como conocer la manera como se van a manejar los contratos de las jugadoras este año. En 2023 el reglamento indicaba que se deberían inscribir un mínimo 15 jugadoras profesionales registradas con contrato laboral. Jaramillo dijo que este año será igual. Sin embargo, Puche tiene reparos en la duración de los contratos: "Me temo que las que no avancen a cuadrangulares terminarán su vínculo el 8 de junio (fin de la fase todos contra todos) y por lo tanto no habrá mejoría con relación a lo que venido operando… y son casi la mitad de los participantes los que no seguirán compitiendo, es decir, casi 4 meses: con 4 meses una mujer no puede decir que es profesional, no hay condiciones".





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

