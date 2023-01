La Liga femenina 2023 se disputará en un solo torneo de casi cinco meses, que arrancará el próximo 4 de febrero e irá hasta el 30 de junio.

La Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2023 iniciará el 4 de febrero y finalizará el 30 junio considerando el calendario de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023 que comenzará el próximo mes de julio.



En su séptima versión la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2023 contará con la participación de 17 clubes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El sistema del campeonato tendrá el formato ‘Todos contra todos’ en su fase inicial y llaves de eliminación en cuartos de final, semifinal y final. Win Sports, canal oficial del FPC, trasmitirá los principales partidos de estas jornadas.



Por otra parte, considerando que en octubre, Colombia será anfitriona de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina, se llevará a cabo un torneo previo, similar al realizado el año 2022 “Copa Ídolas”, como preparación para nuestros clubes profesionales representantes en el torneo internacional.

Así fue el sorteo de la fecha 1

Este martes en la noche se llevó a cabo el sorteo para definir el orden de los partidos de la primera jornada del torneo.



En la primera fecha

Junior vs. Tolima

Cortuluá vs. América

Cali vs. Real Santander

Pereira vs. Medellín

Nacional vs. Chicó

Llaneros vs. Bucaramanga

La Equidad vs. Huila

Millonarios vs. Pasto

Santa Fe será el primer equipo en descansar.



Los partidos en Bogotá se aplazarán porque los estadios de la capital serán usados para el torneo Sudamericano sub-20 en su fase 2.



Este miércoles se dará a conocer el calendario completo.





