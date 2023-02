Luego de un 2022 en el que el auge de la Selección Colombia en sus diferentes categorías alentó propuestas, iniciativas y promesas para una Liga femenina fortalecida y con actividad durante todo el 2023, la realidad presenta hoy otro panorama, o el mismo: un nuevo torneo oficial, que arrancó este sábado, de 5 meses, y que ha despertado nueva incertidumbre entre las deportistas, que esperaban otro escenario este año.

Cuando terminó la Copa América femenina en Colombia el pasado julio, hubo voces entusiastas sobre la liga femenina, y más aún con las sobresalentes actuaciones de las selecciones sub-17, sub-20 y mayores. Desde la Federación de Fútbol dijeron que en el 2023 la Liga sería todo el año, lo dijo el propio presidente Ramón Jesurún. Pero no. El torneo del 2023 es igual al del año pasado, irá hasta el 30 de junio, y no habrá un segundo torneo, al menos no el oficial de la Dimayor.



La ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, reveló que habrá competencia hasta noviembre, con salarios garantizados, pero mientras tanto, las jugadoras siguen esperando la Liga prometida.



“El fútbol colombiano está lleno de promesas vacías”, escribió en Twitter la jugadora Isabella Echeverry, que juega en México, cuando se reveló el formato del 2023. Carolina Pineda, jugadora del América, ve un problema macro: “Barreras al desarrollo de fútbol en Colombia existen a nivel general y hacen que no podamos competir mejor a nivel internacional. En nuestros sub 20 no todas tienen la cantidad de minutos de juego como las selecciones top como Brasil. En el fútbol femenino se nota más porque son promesas incumplidas”, opinó.

‘No hay tiempo’

Independiente Santa Fe Femenino

La Dimayor estima que la inversión para el torneo actual será de unos 6.000 millones de pesos y unos 1.200 millones que pondrá cada club para pagar su nómina esos meses. Fernando Jaramillo, presidente del ente, argumenta que, además del tema económico, el factor tiempo limitó el proyecto anual.



“No es disculpa, pero hay Mundial femenino y las jugadores deben estar disponibles a partir del 9 de julio. Y en octubre viene la Copa Libertadores, nos quedaría un mes de competencia, entonces era mejor tener campeón y subcampeón para la Copa, y en septiembre vamos a hacer un torneo corto de preparación. No era tan fácil un torneo más largo, teníamos que jugárnosla con un torneo de buena calidad con garantías”, dijo Jaramillo a EL TIEMPO.

Hubo promesas y compromisos por los resultados, pero este torneo es una réplica del año pasado. Se esperaba uno más prolongado, con más opciones de competir.





Desde la Asociación de futbolistas profesionales (Acolfutpro) no están convencidos de los argumentos de la Dimayor. Carlos González Puche, su director ejecutivo, piensa que esta es una nueva decepción: “Hay frustración porque vemos que no se toman determinaciones para que la mujer pueda desarrollar su actividad en el fútbol. Hubo promesas y compromisos por los resultados, pero este torneo es una réplica del año pasado. Se esperaba uno más prolongado, con más opciones de competir. Consideramos que la Federación cuenta con recursos para darle apoyo al desarrollo del fútbol femenino, tienen caja para apoyar la conformación de un torneo mas solido”.



Puche revela que conoció uno de los proyectos en la mesa, que era por 4 años y para armar una liga de 12 equipos. “Esta gente constituía un fondo fiduciario para garantizar pagos; nos parecía una muy buena opción, pero no se materializó”, dice.

Más de lo mismo

Facebook Twitter Linkedin

Paola García (8) celebra el primer gol de Santa Fe en el clásico contra Millonarios.

En este torneo participan 17 clubes —primera fase todos contra todos—, algunos hicieron alianzas con equipos aficionados para competir, como Nacional con Formas Íntimas.



Pero no todos están en la tónica de hacer esta inversión y menos de alargar el torneo. “Si uno hace los contratos a 12 meses tiene que cumplir con ingresos que son inciertos, pero con egresos que ya son fijos. Vamos a tener un hueco de 600 millones por ese concepto. ¿Qué tal que hubiera sido un año?”, dijo el presidente del DIM, Daniel Ossa, a El Colombiano.



Y hay otra polémica: este año la Conmebol obliga a los equipos participantes en sus torneos internacionales masculinos a tener equipo femenino, es por eso que Águilas Doradas, clasificado a la Copa Sudamericana, hizo alianza con Cortuluá para poder competir, lo que para algunos es un esguince a la norma. Aguilas no lo ve así.



"Para nosotros es un asunto de RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL agregar cualquier costo adicional al proyecto, que sobrevive y persiste gracias al cuidado de cada “centavo. Teniendo en cuenta esta realidad, en Águilas Doradas hemos apoyado el fútbol femenino en la medida de nuestras capacidades y en concordancia con lo dispuesto por Conmebol (Criterios Deportivos D04 Reglamento Licenciamiento de Clubes Conmebol)... Hemos buscado una asociación para tener presencia en la Liga Femenina y la encontramos con el equipo de Yumbo, en unos términos administrativos concertados y firmados... No somos el único equipo que garantizó su participación por la modalidad de alianza”, dice el máximo dueño del club, Fernando Salazar.

¿Estancamiento?

Facebook Twitter Linkedin

Deportivo Cali dejó afuera a Millonarios en la Liga Femenina.

Lo paradógico es que las futbolistas, pese a las adversidades, siguen entregando resultados. Andrés Usme, el último DT campeón con América y ahora DT de la Selección Ecuador, analiza que el panorama no es tan adverso.

Todo va a seguir creciendo, pero los clubes deben pensar en estructura de equipo femenino, no solo de primera sino de divisiones menores





“Es un proceso que no es de la noche a la mañana. La liga va por buen camino, pero debe haber mas participación de la empresa, que no sea tan difícil conseguir un patrocinio para los equipos. Todo va a seguir creciendo, pero los clubes deben pensar en estructura de equipo femenino, no solo de primera sino de divisiones menores”, dice.



Mientras el ministerio de deporte aterriza el proyecto que ha prometido y los clubes arrancaron el torneo corto que les ofrece la Dimayor, Acolfutpro está sentado en la mesa con el Ministerio de Trabajo, con mediación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Fifa, para desarrollar un pliego de peticiones en el que se incluyan garantías para el fútbol femenino. La segunda sesión será el 17 de febrero. Ese es el escenario actual para una Liga que se cansa de las promesas.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

