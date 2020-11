Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Femenina

La Dimayor dio a conocer este sábado las fechas y los horarios de los cuartos de final de la Liga Femenina.

Ida



24 de noviembre

Real San Andrés vs Independiente Medellín

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Alfonso López



Atlético Nacional vs América de Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Bernardo “Nando” Álvarez



Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Romelio Martínez

Televisión: Win +

25 de noviembre



Deportivo Cali vs Millonarios FC

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



Vuelta



28 de noviembre

Independiente Santa Fe vs Junior FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: El Campín



América de Cali vs Atlético Nacional

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Independiente Medellín vs Real San Andrés

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

Televisión: Win +

30 de noviembre



Millonarios FC vs Deportivo Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: El Campín



