América venció a Junior y es líder de su grupo en Liga Femenina

América de Cali derrotó 2-0 este lunes al Junior en el Estadio Pascual Guerrero, resultado que le permitió acceder al liderato del Grupo B de la Liga Femenina 2020 con 9 puntos en tres compromisos.

El pulso entre los dos primeros de la llave fue emotivo, con mejor comienzo para el local y una buena reacción de las visitantes después del promedio de la primera parte, aunque la arquera Natalia Giraldo conjuró bien las opciones rojiblancas. Sin duda, son dos de las mejores plantillas de la Liga y tienen cómo atacar, privilegiando su juego en el cuarto de cancha del rival.



No se podía esperar menos con un encuentro en que el estaban jugadoras de la talla de Jessica Caro, Carolina Pineda, Gisela Robledo, Joemar Guareco, Daniela Montoya, Oriánica Velásquez y Yisela Caicedo, sin contar que en el cuadro anfitrión no estaban Angie Salazar (1 fecha de sanción) y su capitana Catalina Usme (2 fechas).



Las ‘diablas’ pusieron en ventaja en el minuto 2, luego que Carolina Pineda cobrara una falta desde la derecha y más de 35 metros, el balón fue arriba y colgó a la arquera Franyeli Rodríguez para el 1-0. Empezó mejor América, pero Junior se recuperó y también se acercó con peligro al sector defensivo rojo.



La guardameta visitante midió mal otro tiro de esquina de Pineda y por poco Joemar Guarecuco consigue otro gol con golpe de cabeza, a los 8.



En el 13, Guarecuco recibió un pase milimétrico de Jessica Caro, solo que la venezolana no alcanzó a cruzar bien el balón ante el achique de la golera ‘tiburona’.



Tras un servicio de Daniela Montoya fue Angie Castañeda la que tuvo la mejor opción de empatar a los 14, metió el balón frente a Natalia Giraldo, pero Lizeth Ocampo interpuso su cuerpo y luego apareció Rossy Caicedo para enviar al tiro de esquina.



Minuto 22 remate de la 11 de Junior desde fuera del área que pegó en el horizontal.



Minuto 34 Manuela González habilita por la izquierda a Gisela Robledo quien iba a enfrentar a Rodríguez, pero recibió falta de Yerli Ceballos cuando la defensora caía y la juez risaraldense Yerly Ceballos pitó penalti que cobró Joemar Guarecuco a la derecha y la golera visitante, adelantándose un poco y atajó sobre el palo izquierdo.



En el inicio del segundo tiempo Junior salió con la intención de ir por el empate y al minuto Daniela Montoya exigió a Natalia Giraldo, que se lanzó por el balón en una bonita estirada.



América se acercó otra vez a los 8 minutos y contuvo la arquera Franyeli Rodríguez, quedando resentida. Guarecuco probó los reflejos de Rodríguez a los 33 y el esférico se fue al tiro de esquina.



A los 38, Gisela Robledo recibió un balón por la izquierda, recorrió un metro hacia adentro y desde media distancia sacó un derechazo por encima de la arquera Rodríguez para marcar un golazo y dejar el 2-0 en favor de las nuevas líderes solitarias del certamen.



Paola García alcanzó a celebrar el descuento de las ‘tiburonas’ a los 41, pero estaba en fuera de lugar.



De esa forma terminó un partido intenso, jugado bajo a todo tren bajo una alta temperatura. En la cuarta fecha, el sábado 7 de noviembre, Cali recibirá a Pasto (1:00 p.m.) y Junior será local ante América (3:00 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali