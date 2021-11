Nacional vuelve a la Libertadores; ¿cómo se reparten los otros cupos?

Atlético Nacional obtuvo este miércoles su primer título en tres años, al ganarle la final de la Copa Colombia al Deportivo Pereira, y con eso se aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2022, a la que accederá a la fase previa.



(Lea también: Luis Díaz sigue en la mira del Liverpool y lo ratificó con su actuación)

Con el título de Nacional, ya están definidos tres de los ocho cupos internacionales del fútbol colombiano en torneos de Conmebol: Deportes Tolima, campeón de la Liga 2021-I, irá a la fase de grupos de la Libertadores, mientras Medellín aseguró casilla en la Copa Sudamericana al ganar en enero la edición 2020 de la Copa Colombia.



Cabe recordar que la suspensión de la Liga por la pandemia de covid-19 el año pasado trastocó la repartición de los cupos internacionales para 2021 y por eso a Medellín se le otorgó esa casilla.



(Además: Nacional recibe sanción por mal comportamiento de hinchas contra Millos)



Así las cosas, quedan dos casillas para la Copa Libertadores. Una será directamente para la fase de grupos, que la recibirá el campeón del segundo semestre. Y la otra, para las fases previas, por la vía de la reclasificación, que obtendrá el primero de esa tabla que no haya sido campeón de Copa o de Liga. Hoy, la obtendría Millonarios, que tiene 77 puntos.

Quedan el cupo a fase de grupos de la Libertadores para el campeón del segundo semestre y lo que reparte la reclasificación: una fase previa de Libertadores (hoy, Millonarios) y tres cupos a Sudamericana (hoy, Junior, Cali y Equidad). pic.twitter.com/tGRxHWP8sR — Orlando Ascencio (@josasc) November 25, 2021

Qué pasa si el campeón de Liga es Tolima o Nacional

Ese panorama puede cambiar dependiendo de quién sea el campeón en diciembre. Si Tolima repite título, habrá dos casillas para la reclasificación, una para grupos y otra para fase previa. Pero si el campeón es Nacional, los dos cupos serán para las instancias preliminares.

Así se reparten las casillas para la Copa Sudamericana

Los tres cupos restantes para la Sudamericana serán para los tres siguientes equipos del acumulado del año que no hayan sido campeones este año o que no hayan clasificado a la Libertadores. Hoy, esas casillas las tendrían Junior (69 puntos), Cali (65) y La Equidad (60).



Sin embargo, cabe recordar que los puntos de cuadrangulares y de la final también cuentan para esa clasificación. Por ejemplo, si América, hoy séptimo con 59, gana un punto más, ya superaría a La Equidad.



(Especial multimedia: Sigue el misterio, a un año de la muerte de Diego Maradona)



Pereira, que hoy tiene 51 puntos, aún podría llegar a la Sudamericana, pero necesita hace al menos 10 puntos y ver qué pasa con América. Y Santa Fe aún no está matemáticamente eliminado, pero necesita un milagro: que América no haga ni un punto en cuadrangulares y que el campeón no sea ni Pereira ni Alianza Petrolera.



DEPORTES