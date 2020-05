‘Fuego amigo’ entre Uribe y Mindeportes por vuelta del fútbol

La reanudación de la Liga de fútbol colombiano, detenida por la pandemia del nuevo coronavirus, produjo un choque entre el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El ministro ha sostenido –y sostiene– que la posible fecha para comenzar los entrenamientos es el mes de agosto, para volver a jugar en septiembre, y los equipos profesionales quieren empezar a jugar en julio, y ahora cuentan con un peso pesado como mediador en el Gobierno, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien entró a escena compartiendo la idea de la pronta reactivación de la Liga.

El tema está candente, con cruce de opiniones y dardos envenenados de lado y lado. El ministro Lucena ha sido enfático: su fecha tentativa de reanudación de la Liga es agosto y no antes, incluso su viceministra, Lina María Barrera, dijo esta semana que podría ser septiembre. Los equipos ven con preocupación y angustia esta posición del ministerio, ya que necesitan competir cuanto antes. Entrenar en junio y jugar en julio es su propuesta, pero dependen del visto bueno del Ministerio de Salud, que tiene la última palabra.



En ese escenario entró pisando fuerte el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien tuvo un encuentro virtual con los dirigentes del fútbol el jueves pasado, en una reunión inusual y clave para el futuro de la Liga. Esa mañana, en la sesión de la Comisión Séptima del Senado, a la que pertenece Uribe, este le dejó planteada a Lucena su idea de que el fútbol vuelva pronto. “No sé qué piensan ustedes de reanudar los campeonatos de fútbol por televisión. Yo creo que hoy estamos todos pegados a una pantalla y creo que en estos 3 días que vienen sin IVA, a pesar de que los colombianos tienen reducidos los recursos, habrá una compra de esos aparatos. ¿Qué piensa usted de que los colombianos podamos tener más recreación deportiva en la televisión y de pronto reanudar el campeonato de fútbol por televisión?”, dijo Uribe.



Lucena le respondió y ratificó su discurso: “No nos podemos desorientar por el comienzo del fútbol. Ahorita lo importante es que esos deportistas vuelvan a entrenamientos. Que inmediatamente se dará estabilidad laboral porque los contratos van a tener que hacerse. Volver a entrenamientos nos va a permitir hacer el testeo que necesita el fútbol, para después llegar a entrenamientos colectivos y a la reapertura, que como el senador lo pregunta, estamos pensando la fecha, la fecha, la fecha, y es difícil darla, pero como vamos podría darse en el mes de agosto”.

Ya en la tarde, en el encuentro virtual con los dirigentes del fútbol, Álvaro Uribe fue recibido con halagos de parte de Fernando Salazar, dueño de Águilas Rionegro, que lo calificó como “el mejor presidente de la época republicana en el país”. Mientras que Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, consideró inoportuna la presencia del senador y por eso no participó. En dicha reunión, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, aprovechó y les dijo a Uribe y a los viceministros que estaban presentes (del Deporte y del Trabajo) que si la Liga se reanuda en septiembre, los equipos estarán arruinados para esa fecha, en otro claro dardo contra el ministro Lucena. Uribe hizo eco de esa postura y les hizo una petición a los viceministros para acelerar los análisis del Gobierno Nacional y así acortar los plazos que se tienen proyectados. Es decir, metió más presión.

Esa misma noche, en una entrevista radial, Uribe ratificó su posición, la misma de la que estuvo hablando todo el día.



“Oyendo a todos uno pensaría que en la primera semana de junio podría empezar la etapa de entrenamientos y la primera semana de julio, los primeros partidos, es la conclusión que yo saco”, dijo en El alargue, de Caracol Radio. Reveló además que los propios clubes hablaron de la posibilidad de que hubiera partidos con TV abierta.

Oposición al ministro

El ministro Lucena está en otra vía y se mantiene en su posición. Ha insistido, una y otra vez, en que el fútbol, al ser el principal deporte de contacto, será de los últimos en reanudarse en Colombia. Esa posibilidad, agosto o septiembre, es lo que incomoda a los clubes profesionales, que en medio de su crisis económica, recrudecida por el coronavirus, empiezan a ver en el ministro un obstáculo para la pronta reanudación de la Liga. Tal como lo reconoció un directivo consultado por EL TIEMPO.



“Estamos en un dilema, porque el Ministerio de Salud quiere postergar mucho el regreso de los encuentros y solo quieren que iniciemos entrenamientos para mantener los puestos de trabajo. Por otro lado, el senador Uribe y su bancada expresaron su voluntad de que arranquemos tanto entrenamientos como partidos rápidamente (entrenamientos en junio y partidos julio), bajo todos los protocolos y velando por la seguridad de todos”, dijo un directivo. Y como el que decide no es ni Uribe ni Lucena, agregó: “El problema es que tenemos un ministro (de Salud) y asesores que no saben de fútbol”.



A esa crítica de los clubes, Lucena respondió: “No soy una piedra en el zapato, como algunos lo han querido hacer ver. La premisa del presidente Iván Duque es que esto se haga bien”, dijo.



El regreso del fútbol pasa por el famoso protocolo que la Dimayor le entregó al Gobierno, y del que espera la respuesta definitiva. Es la hoja de ruta que tienen todos para reactivar el campeonato. Pero este también ha sufrido varios reveses; primero, cuando la firma canadiense pensada para que practicara las pruebas de covid-19 a los futbolistas (Athletics and Health Solutions Inc.) fue descartada por las dudas que generó su constitución entre algunos directivos, y segundo, porque el propio Ministerio del Deporte hizo reparos al documento. La Dimayor le contestó a Lucena que no tenía problema en resolver las inquietudes, y el tono de esa respuesta generó una ofensiva del ministro: “Creo que en este momento no hay nada fácil de responder. Hay que tener cuidado con el protocolo”, dijo en declaraciones que fueron vistas como un jalón de orejas al fútbol.



En ese cruce de opiniones, los que se sienten ahora con optimismo son los equipos, que si antes veían lejana la opción de reanudar pronto la Liga, ahora lo ven posible. “Nosotros apoyamos las medidas que ha tomado el presidente para preservar la salud de nuestros deportistas. Creemos que en junio podrán empezar a entrenar y a finales de julio reanudar el torneo”, dijo uno de los presidentes.



La última palabra la tiene el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, para saber cuándo se puede reactivar el fútbol, y esto dependiendo de los ajustes finales al protocolo, que, entre otras cosas, también tiene observaciones de la Asociación de Futbolistas (Acolfutpro), entregadas esta semana a los ministros del Deporte, Trabajo y Salud. Y también de la curva epidemiológica del covid-19.



El presidente Iván Duque ha manifestado en reiteradas oportunidades que no se pueden tomar decisiones a la ligera y que la reactivación de la Bundesliga alemana (que empezó el pasado fin de semana) será una experiencia clave para Colombia. Solo las cifras de contagio darán certezas sobre el futuro del campeonato. “Esperamos que este mes el ministro de Salud nos dé fecha para iniciar los entrenamientos”, dijo otro directivo.



El Eje Cafetero suena mucho En todo caso, la reanudación del fútbol, sea en julio, agosto o septiembre, tiene como uno de los parámetros del Ministerio del Deporte que sea en pocas ciudades, que cumplan con todos los requisitos biomédicos para ser sedes del campeonato, el cual variaría su sistema. Lucena propone cuatro zonas y un octogonal final.



En ese escenario, la Dimayor empezó a buscar la posible sede para reanudar el campeonato y varias ciudades se han postulado, como Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Barranquilla y las tres capitales del Eje Cafetero. Según algunos directivos, la opción de Pereira, Manizales y Armenia toma la delantera. “Son tres ciudades cercanas y los equipos se pueden desplazar en carro”, comentó uno de ellos, y admitió que tiene la más alta probabilidad. De hecho, el miércoles pasado, el presidente de la Dimayor sostuvo encuentro virtual con los alcaldes de las tres ciudades, quienes durante la semana presentarán la candidatura de manera detallada.

“Esta región está preparada, las condiciones de bioseguridad han demostrado que las decisiones que tomamos a tiempo nos tienen hoy en unas de las curvas más bajas de contagio, por lo que le propusimos a la Dimayor y, en una alianza estratégica del Eje Cafetero para la región y el país, le demostramos las bondades para que podamos seguir ejerciendo la Liga por el resto del año”, comentó Carlos Marín, alcalde de Manizales.

Temas como la red hotelera, hospitalaria, las zonas de entrenamiento, los estadios y, sobre todo, los bajos índices epidemiológicos, serán claves en esta decisión final.



