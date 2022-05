Meluk le cuenta... (Liga: la grandeza empieza por casa)

Pep Guardiola, para muchos el mejor entrenador hoy como ayer, y quien una vez dijo que meaba colonia, pidió tiempo para acabar el partido contra el Aston Villa como cualquier DT del Unión Magdalena apurando el último segundo del Ascenso. Su Manchester City, el club que más plata gasta en jugadores, el de la plantilla más valorizada del mundo (959,3 millones de euros, ¡más de 4 billones de pesos!), celebró con sus fanáticos enloquecidos un nuevo título de la Premier League, que le ganó al Liverpool en una fecha final de photofinish, remontada y angustia.

En el documental del City en Netflix, el presidente afirma que la primera y superior meta para ellos siempre es y será ganar la Premier. Luego, “llegar lo más lejos posible en la Champions”.



Porque siempre, pero siempre, la liga nacional será el primer fin, el valiosísimo e inigualable objetivo natural, por encima de la Champions League de diamante y platino o de la Copa Libertadores de oro y plata. En esos torneos se gana plata y prestigio, pero no al rival de la cuadra, al de siempre. Por eso, las finales de Libertadores entre River y Boca, y de Champions entre Real y el ‘Aléti’ de Madrid fueron extraordinarias, el Olimpo. Acá lo más cercano fue cuando Nacional sacó a Millonarios, en 1989, y luego fue campeón en Bogotá. Se la enrostró.



Recuerdo una frase de Fernán Martínez, gurú local de los agentes de artistas: “Para llenar conciertos en Nueva York o Londres hay que llenar primero en Armenia o Bogotá”. Es la misma lógica. Son espectáculos.

Arrancaron los cuadrangulares

Daniel Ruiz intenta anotar gol. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Aquí empezaron los cuadrangulares semifinales, en busca del campeón de la Liga, todo honor y toda gloria, pues, como en el comercial, la otra mitad de la gloria, la internacional, es un albur lejano. Tres títulos en 61 años de Libertadores lo demuestran. Once Caldas, que la ganó en 2004, con todo y eso no es grande porque la grandeza empieza por casa.



Y en la nuestra, arrancaron los cuadrangulares con más lógica que fútbol. Los jugadores volvieron a parar unos segundos en el comienzo de los partidos como protesta a la desatención directiva para negociar sus peticiones con su asociación (Acolfutpro), pero el paro de fútbol fue peor.



En el ‘grupo de la muerte’, el A, Junior y Nacional empataron 1-1. Levantaron la sanción de puerta cerrada al Junior: 861,8 millones pagaron 32.741 aficionados. Plata es plata. ¿En qué quedó la ‘indignación’ de directivos, hinchas y prensa por la batalla de barras criminales de Magdalena y Junior que dejó un muerto? El fútbol y sus mensajes...

En la cancha, un partido de punta roma por las formas. Junior es la imagen y semejanza de Albornoz e Hinestroza: equipo entrompador de potencia y velocidad. Fue de punta roma también porque Borja fue una vez el de Junior y tres veces el de la Selección que ayudó a eliminar. Con su falta de puntería y precisión le perdonó la vida a un Nacional pésimo en el primer tiempo y apenas regular en el segundo.

Me quedó la sensación de que Nacional se congela en el frío de Gio, Dorlan, Jarlan, Andrade y Mantilla. Mucho ‘crac-cique’, poca garra.



Millonarios le ganó 1-0 a Bucaramanga pasando aceite y gracias a un penalti bien discutible. Hubo contacto, pero Ruiz busca la falta. Un experto arbitral que consulté me chatea: “Jugador del Bucaramanga no juega el balón. Jugador de Millonarios gana la posición. Hay imprudencia”. El segundo acto fue más emotivo: el visitante tuvo para el empate y el local, para liquidar sobre el final. Balance, apenas regular.

Tolima celebra contra Envigado. Foto: Dimayor

En el B, nos despertó el 0-1 del Tolima de un primer tiempo de un duelo pésimo. Envigado con el gol en contra ya fue un tamalito en desayuno: se lo devoraron 1-4.

Un oasis, los golazos de Vladimir Hernández: ¡salvaron el sábado! Medellín venció 2-0 con mucha simpleza a una Equidad malísima, desconocida, que no pateó nunca al arco. Tolima y Medellín ganaron en segunda.



La definición de la Liga nuestra de cada día apenas empieza. Ese es el título que toca ganar. El Madrid, el Bayern, el City, el PSG, todos, saben que la grandeza empieza por casa.







GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

