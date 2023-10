Unión se fue, Huila agoniza: así están las cuentas del descenso en la Liga colombiana

El primer descenso de 2023 quedó definido el sábado, en Santa Marta, en un partido que terminó de la peor manera para el Unión Magdalena, en la cancha y en la tribuna. La derrota 1-2 contra el Bucaramanga lo sentenció a volver a la segunda división, y tuvo que salir de la cancha en medio de los insultos y los guijarros lanzados por sus propios hinchas, dolidos porque es la cuarta vez que caen a la B.



Quiero pedirle disculpas a toda la hinchada del Unión Magdalena por no haber podido conseguir el objetivo



El sistema de campeonato en Colombia le da la opción al Unión de meterse entre los ocho primeros de la Liga, pese a ya estar sentenciado al descenso. Incluso podría salir campeón en diciembre, pero sin jugar Copa Libertadores en caso de lograrlo.



El nuevo fracaso deportivo del Unión no es de ahora: comenzó desde el mismo momento en que ascendió, una campaña espantosa en el primer semestre de 2022 (hizo apenas 11 puntos en 20 partidos y sigue último). Y a eso se sumó un primer semestre de 2023 para el olvido, de solo 19 puntos. Pasaron tres técnicos: Carlos Silva, Claudio Rodríguez y ahora Harold Rivera, que intentó sacarlo a flote, sin éxito.



“Quiero pedirle disculpas a toda la hinchada del Unión Magdalena por no haber podido conseguir el objetivo. Estamos tristes. Esta es quizás la peor rueda de prensa que pudiera tener”, dijo Rivera.

Harold Rivera Foto: Dimayor

Puse al servicio la experiencia, mi trabajo, la honestidad, para ver a este Unión en la A. No se pudo.



“Vinimos a una institución que queremos. No era fácil el reto y nos le medimos. No cualquiera se le mide. Puse al servicio la experiencia, mi trabajo, la honestidad, para ver a este Unión en la A. No se pudo. Esto no me hace el peor, ni cuando hemos ganado eso me hace el mejor. Es un capítulo que tenía que pasar. Mañana vuelve a salir el sol y voy con la frente en alto”, agregó.



Lo que mantuvo con vida al Unión hasta el sábado, aunque con respirador artificial, fue el desplome de Jaguares, Envigado y Once Caldas en este semestre.

Todos miran hacia Cali

Esas malas campañas son las que aún mantienen al borde de los santos óleos al Atlético Huila, gracias al sistema de campeonato: los opitas solo cuentan, para el descenso, con lo que hicieron este año. Los otros tres equipos aún no se han salvado matemáticamente.



Huila, que recién comienza su proyecto de la mano de Independiente del Valle, está obligado a ganar los tres partidos que le quedan y esperar resultados. Este lunes visita al América (8 p. m.). Si lo logra, debe esperar resultados: que Once Caldas no haga más de dos puntos, que Jaguares no consiga más de uno o que Envigado pierda los todo.

Facebook Twitter Linkedin

Huila vs. Envigado Foto: @AtleticoHuilaof

Cualquier tropezón del Huila esta noche lo mandará a la B y comenzará la batalla del 2024, que tendrá otros protagonistas.

Tabla del descenso

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/kIZGyd85vl — José Orlando Ascencio (@josasc) October 23, 2023

DEPORTES

