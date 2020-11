Bucaramanga, buen triunfo en el comienzo de la liguilla

Atlético Bucaramanga sacó el mejor provecho, en el arranque de la liguilla del fútbol colombiano, luego de derrotar 3-2 a Alianza Petrolera, mientras que Águilas y Envigado empataron a un gol.

El conjunto leopardo se fue en ventaja por intermedio de Johan Caballero, cuando el reloj no tocaba el primer minuto de partido.



La igualdad no tardó, llegó al minuto 19 de la primera mitad, con tanto de Romeeh Ivey, pero la ventaja del local se cristalizó con el gol de Diego Erazo.



Bucaramanga se descuidó y Cuadro puso el 2-2, pero Jhon Pérez, al minuto 66 del compromiso, liquidó el juego 3-2.



En el otro partido, Jáder Obrián puso en ventaja a Águilas, tras el gol en el minuto 29, pero el 1.-1 final lo consiguió Jhon Durán. Este viernes, jugarán Medellín vs. Pereira y Millonarios vs. Once Caldas.





