Millonarios es el nuevo líder de la Liga 2022-I, gracias a su victoria contra Cortuluá, mientras el actual campeón, Deportivo Cali, salió del último lugar al derrotar al Unión Magdalena.

En Santa Marta, el equipo que dirige Rafael Dudamel consiguió su segunda victoria de la temporada: le ganó 0-2 al Unión, con goles de Jhon Vásquez y Daniel Luna. Los samarios se hunden en el último lugar de la tabla del descenso.

Tabla del descenso luego de los partidos del domingo. pic.twitter.com/M5uDA51rAI — Orlando Ascencio (@josasc) February 28, 2022

Por su parte, Nacional perdió la opción de llegar al primer lugar del campeonato tras perder 3-1 contra el Bucaramanga, con tantos de Bruno Téliz, Sherman Cárdenas y Juan Gabriel Marcelín. Andrés Andrade había puesto en ventaja a Nacional.



El argentino Alejandro Quintana anotó los dos goles del América, que venció 2-0 al Once Caldas y con eso acabó con el único invicto del campeonato.

Así fueron los partidos del sábado

Deportes Tolima tuvo un amargo estreno de su título en la Superliga: perdió 0-2 contra Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro y, con la victoria de Millonarios contra Cortuluá, perdió el primer lugar de la tabla de la Liga.



Miguel Ángel Borja, de penalti, puso en ventaja al Junior, en el minuto 59, luego de una mano en el área de Juan Camilo Angulo. Ómar Albornoz aumentó el marcador a los 82, de cabeza, tras un cobro de tiro de esquina de Fabián Sambueza.



La jornada comenzó con la victoria de Envigado 3-1 contra Jaguares, en el Parque Estadio Sur, con doblete del venezolano josé David Barragán y un gol de Juan Manuel Zapata. Descontó Andrés Rentería, de penalti.



La Equidad se metió temporalmente en el grupo de los ocho primeros, a la espera de lo que suceda en los partidos del domingo y lunes. Derrotó 2-3 al Deportivo Pereira, con goles de David Camacho, Pablo Sabbag y José Estupiñán. Leonardo Castro anotó los dos goles del local.



Millonarios, por su parte, llegó al primer lugar de la tabla con un triunfo 1-0 contra Cortuluá, con gol de chilena de Juan Carlos Pereira.



Resultados de la novena fecha de la Liga

Sábado

Envigado 3, Jaguares 1

Pereira 2, La Equidad 3

Tolima 0, Junior 2

Millonarios 1, Cortuluá 0



Domingo

Unión Magdalena 0, Cali 2

Bucaramanga 3, Nacional 1

América 2, Once Caldas 0



Lunes

Patriotas vs. Santa Fe (7:40 p. m.)



Martes

​Pasto vs. Alianza Petrolera (5:30 p. m.)

Medellín vs. Águilas Doradas (7:35 p. m.)

Posiciones de la Liga 2022-I

Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del domingo. pic.twitter.com/c2zOFogv1h — Orlando Ascencio (@josasc) February 28, 2022

