Deportes Tolima empató sin goles ante La Equidad este domingo y continúa lider del Apertura de Colombia. Los dirigidos por Hernán Torres consiguieron un empate en Bogotá que los deja con 18 puntos.

El VAR decidió una polémica expulsión de Jeison Lucumí, del visitante, por una supuesta agresión a Joan Castro, jugador de La Equidad. Sin embargo, el video mostró que el contacto se dio más por inercia.



El juego se disputó un rato sin videoarbitraje por líos de comunicación, en el segundo tiempo, tras un acuerdo entre el árbitro central, Nolberto Ararat, y los capitanes de ambos equipos.



Por su parte, Atlético Nacional que, con 17 puntos, escolta a Tolima, derrotó a Unión Magdalena en Medellín por 1-0. Con las mismas unidades quedó Millonarios, que venció a domicilio 2-1 a Jaguares con nómina alterna, pensando en el duelo del martes ante Fluminense de Brasil por la segunda fase de la Copa Libertadores.



En los duelos más atractivos de la fecha, Independiente Santa Fe derrotó 1-0 al Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla superó al América de Cali por el mismo marcador.



El campeón vigente, Deportivo Cali, empató 1-1 en casa con Alianza Petrolera y continúa colero de la tabla, con cuatro puntos. La fecha se completará lunes y martes. Los mejores ocho equipos de la la ronda regular disputarán los cuadrangulares finales para definir al campeón.

Resultados de la octava fecha de la Liga

Sábado

Santa Fe 1, Medellín 0

Jaguares 1, Millonarios 2

Nacional 1, Magdalena 0



Domingo

Cortuluá 2, Pereira 1

Cali 1, Alianza Petrolera 1

Junior 1, América 0

La Equidad 0, Tolima 0



Lunes

Bucaramanga vs. Envigado (7:40 p. m., Win Sports)



Martes

Águilas Doradas vs. Patriotas (5:30 p. m., Win Sports)

Once Caldas vs. Pasto (8:05 p. m., Win Sports)



Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del domingo. pic.twitter.com/E4sHayxnGO — Orlando Ascencio (@josasc) February 21, 2022

