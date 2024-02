Así va la Liga colombiana: Junior, cada vez más líder, tabla de posiciones

Junior de Barranquilla aumentó a cuatro puntos la ventaja sobre el segundo, Deportes Tolima, y se afianzó en el primer lugar de la Liga 2024-I, en la quinta jornada.

El campeón colombiano venció 2-0 al Deportivo Pasto, con goles de Carlos Bacca, en el minuto 45+2, de penalti, y Yimmi Chará, en el 68. Así, los dirigidos por Arturo Reyes llegaron a 13 puntos en la tabla.

Más temprano, Deportivo Pereira derrotó 2-0 a Fortaleza, que comienza a perder posiciones en la tabla del descenso: Fáber Gil, en el minuto 45+5, y Gonzalo Lencina, en el 82, marcaron los goles de los dirigidos por Leonel Álvarez.

Patriotas y Atlético Nacional empataron sin goles en un pobre partido en el estadio La Independencia, que dejó al local hundido en zona del descenso y al visitante, de nuevo, con muchas dudas en cuanto a su rendimiento.



En la jornada del viernes, Deportivo Cali le propinó una dura goleada a Boyacá Chicó, al que derrotó 4-0. Jaguares, por su parte, derrtotó 1-0 a Águilas Doradas.

Millonarios se recupera y sube

El miércoles, Millonarios reaccionó luego de tres partidos sin ganar y venció 1-0 al América en El Campín, con un discutido tanto de Leonardo Castro, en el que se reclamó fuera de juego. El audio del VAR revelado por la Federación Colombiana de Fútbol le dio la razón al árbitro Jorge Duarte.



Ese mismo día, en un duelo clave por el descenso, Alianza logró su primer triunfo tras su traslado a Valledupar: derrotó como visitante 1-2 a Envigado, que quedó comprometido con la permanencia.

Tabla del descenso tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/eOVpLE3Wpu — José Orlando Ascencio (@josasc) February 10, 2024

Resultados de la quinta fecha de la Liga

Envigado 1-2 Alianza

Millonarios 1-0 América

Pereira 2-0 Fortaleza

Junior 2-0 Pasto

Patriotas 0-0 Nacional

Jaguares 1-0 Águilas Doradas

Deportivo Cali 4-0 Boyacá Chicó



Resto de la fecha

​Equidad vs. Tolima (sábado, 4 p. m., Win Sports)

Bucaramanga vs. Once Caldas (sábado, 6:10 p. m., Win Sports)

Medellín vs. Santa Fe (sábado, 8:20 p. m., Win Sports +).

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/wg0HH3DkmG — José Orlando Ascencio (@josasc) February 10, 2024

