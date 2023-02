Atlético Bucaramanga se mantiene, por ahora, como líder del fútbol profesional colombiano, luego de igualar 1-1 contra Jaguares en Montería. Solo América, que recibe a La Equidad este sábado, y Boyacá Chicó, que juega contra Pereira el domingo, pueden superarlo en esta jornada.

El equipo que dirige el argentino Raúl Armando se fue en ventaja a los seis minutos, cuando Jáder Maza conectó de cabeza y anotó luego de un centro de Cristhian Subero.



A los 28, Jaguares empató el partido por la misma vía: centro de Pablo Rojas y remate de cabeza, en palomita, de Omar Duarte.



Por su parte, Alianza Petrolera logró sus primeros tres puntos de la temporada, al derrotar 2-0 al Atlético Huila, que se mantiene en el último lugar de la tabla del descenso.

Tabla del descenso tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/nMo6KwPRtT — Orlando Ascencio (@josasc) February 11, 2023

Los dos goles de Alianza llegaron en el tiempo de reposición de la primera etapa: a los 45+1 anotó Ferlys García, con una buena acción dentro del área, y a los 45+4, Pedro Franco aumentó la ventaja.



En la segunda etapa, Pier Luigi Grazziani, quien entró en reemplazo del lesionado José Luis Chunga, le atajó un penalti a Leonardo Escorcia. Huila terminó con nueve jugadores, por las expulsiones de George Saunders y Aldair Cantillo.



La fecha había comenzado el jueves con el empate sin goles entre Junior y Unión Magdalena.

Resultados de la cuarta fecha de la Liga

Junior 0-0 Magdalena

Alianza Petrolera 2-0 Huila

Jaguares 1-1 Bucaramanga



Sábado

Envigado vs. Medellín (2 p. m.)

Once Caldas vs. Águilas Doradas (6:20 p. m.)

América vs. La Equidad (8:30 p. m.)



Domingo

Boyacá Chicó vs. Pereira (2 p. m.)

Tolima vs. Millonarios (6 p. m.)

Nacional vs. Cali (8:10 p. m.)



Martes

Santa Fe vs. Pasto (8 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/aOScF9CaGj — Orlando Ascencio (@josasc) February 11, 2023

