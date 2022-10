Águilas Doradas se convirtió en el primer equipo en llegar al umbral de los 32 puntos, al derrotar este viernes 1-0 a Envigado, en el estadio Alberto Gridales, de Rionegro.

Jhon Fredy Salazar marcó el tanto de la victoria de los dirigidos por Leonel Álvarez, en el minuto 78, de penalti. Con este resultado, Águilas quedó muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares semifinales, aunque matemáticamente aún no está adentro.



El que se desplomó fue Unión Magdalena, que perdió 4-1 contra La Equidad, este viernes en Techo, y con ese resultado salió de los ocho primeros del campeonato. El que se metió, aun sin jugar, fue Independiente Santa Fe.



Ricardo Márquez había puesto en ventaja a los samarios, a los 23 minutos. Pero La Equidad le dio vuelta con tantos de Daniel Polanco, a los 37; David Camacho, a los 39 y 43, y Duvier Riascos, de penalti, a los 82.

Ricardo Márquez volvió a marcar con el Unión Magdalena. Foto: Gustavo Pacheco. Dimayor/VizzorImage



La fecha 19 de la Liga continuará el sábado, con cuatro partidos.

Resultados de la fecha 19

Viernes

La Equidad 4-1 Unión Magdalena

Águilas Doradas 1-0 Envigado



Sábado

Santa Fe vs Cali (2 p. m.)

​América vs. Pasto (4:05 p. m.)

Tolima vs. Millonarios (6:10 p. m.)

​Medellín vs. Bucaramanga (8:15 p. m.)



Domingo

Patriotas vs. Bucaramanga (2 p. m.)

​Pereira vs. Nacional (4:05 p. m.)

Junior vs. Cortuluá (6:10 p m.)

Once Caldas vs. Alianza Petrolera (8:15 p. m.)

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/MhuHvz8ybV — Orlando Ascencio (@josasc) October 22, 2022

