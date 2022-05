Deportes Tolima se mantuvo en el primer lugar de la Liga 2022-I, luego de derrotar este sábado a Cortuluá por 3-2, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

El subcampeón colombiano llegó a estar 3-0 arriba en el marcador, con goles de Rodrigo ureña, Juan Fernando Caicedo y Michael Rangel. Sin embargo, Cortuluá descontó en los últimos minutos, con anotaciones de Luis Carlos Ruiz, de penalti, y Juan Manuel Valencia.



El equipo de Hernán Torres llegó a 38 puntos en la tabla y supera por tres a Nacional, que, con nueve jugadores, le empató al Medellín 0-0 como visitante, en un clásico paisa que se jugó en el Polideportivo Sur, de Envigado.



Por su parte, Cortuluá cayó al penúltimo lugar de la tabla de promedios, con lo cual, si el campeonato terminara hoy, perdería su puesto en la primera división. Cabe recordar que los dos equipos que se van a la B se definen cuando termine la fase todos contra todos del segundo semestre.



En El Campín, Santa Fe goleó en el estreno de Agustín Julio como técnico interino: venció 4-0 a Jaguares, un resultado que costó la cabeza de su entrenador, César Torres.

Tabla del descenso tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/TQdaV2xO35 — Orlando Ascencio (@josasc) May 1, 2022

Resultados de la fecha 18

Pereira 2-0 Magdalena

La Equidad 1-1 Bucaramanga

Medellín 0-0 Nacional

Santa Fe 4-0 Jaguares

Tolima 3-2 Cortuluá



Domingo

Once Caldas vs. Cali (2 p. m.)

Patriotas vs. Millonarios (4:05 p. m.)

Junior vs. Envigado (8:15 p. m.)



Lunes

Águilas Doradas vs. Pasto (5 p. m.)

América vs. Alianza Petrolera (7:30 p. m.)



Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/VVvi9Px6Qp — Orlando Ascencio (@josasc) May 1, 2022

