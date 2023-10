Así va la Liga: Águilas ya clasificó, Medellín está a un pasito; tabla de posiciones

El delantero argentino Luciano Pons y el extremo Edwuin Cetré anotaron los goles con los que el Deportivo Independiente Medellín venció por 2-0 este domingo al Atlético Huila en la jornada 16 de la liga colombiana.

Con su triunfo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Poderoso escaló al tercer lugar con 29 puntos y está a una victoria de asegurar su participación en los cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura.



El equipo que dirige el uruguayo Alfredo Arias abrió el marcador al minuto 3 cuando el extremo Anderson Plata habilitó a Pons, que se deshizo del portero Luis Vásquez y celebró la anotación.



El DIM encontró el 2-0 antes del descanso, al 37, cuando el árbitro pitó un penalti por una supuesta mano del creativo Sebastián Hernández. El encargado de cobrar fue Cetré que suma ya ocho dianas en el torneo, cinco de ellas de penal.

Medellín vs. Huila



El Huila está prácticamente descendido y tiene opciones mínimas de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.

Tabla del descenso tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/zh2QzC2kaY — José Orlando Ascencio (@josasc) October 9, 2023

Águilas Doradas goleó a Santa Fe y es cada vez más líder

Goleada del líder La gran sorpresa de la jornada la protagonizó el líder Águilas Doradas, que goleó por 0-5 al Independiente Santa Fe, que a pesar de ir sexto decidió destituir al técnico Hubert Bodhert tras esta estrepitosa caída.

Hubert Bodhert

El equipo de Rionegro, dirigido por el venezolano César Farías, se llevó el triunfo un doblete del goleador Marco Pérez y tantos de Jesús Rivas, Fredy Salazar y Wilson Morelo, quien es ídolo de los Cardenales.



En el juego, en el que los aficionados santafereños aplaudieron indignados los goles de su rival, fue expulsado el centrocampista local Jhojan Torres al minuto 64. Águilas, ya clasificado, suma 33 puntos, mientras que Santa Fe es sexto con 23 unidades.



Otra de las sorpresas de la jornada la protagonizó el Unión Magdalena, que venció por 2-1 al Atlético Nacional y volvió a dejar en entredicho el rendimiento de los dirigidos por el brasileño William Amaral.



Los samarios, que luchan por no descender y por clasificar a los cuadrangulares, se fueron adelante con un tanto de penalti de Ricardo 'el Caballo' Márquez al minuto 36, mientras que los verdolagas igualaron con anotación del central Felipe Aguirre al 56. Sin embargo, a pesar de dominar el juego, el Ciclón Bananero parecía que se iba a tener que conformar con el empate hasta que el extremo Gustavo Torres aplicó, al minuto 87, la ley del ex y le dio la victoria a su equipo.



Unión Magdalena escaló al décimo lugar con 21 puntos, mientras que Atlético Nacional cayó al cuarto puesto con 27 unidades.

Resultados de la fecha 16 de la Liga

Jaguares 0-1 Tolima

Junior 3-2 Cali

Envigado 2-3 Pereira

Unión Magdalena 2-1 Nacional

Santa Fe 0-5 Águilas Doradas

La Equidad 1-0 Pasto

Medellín 2-0 Huila

Boyacá Chicó 2-1 Once Caldas

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga (martes, 8 p. m.)

América vs. Millonarios (aplazado, 30 de octubre)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del domingo. pic.twitter.com/uWnrmOBR3r — José Orlando Ascencio (@josasc) October 9, 2023

