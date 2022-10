Deportivo Pasto venció 2-1 al Deportes Tolima y se convirtió este sábado en el nuevo líder del fútbol profesional colombiano. El equipo dirigido por Flabio Torres llegó a 29 puntos y supera por uno a Millonarios.

Los azules ocupaban la primera casilla de la Liga desde la cuarta fecha, pero la mala racha de las últimas jornadas, en la que solo sumó un punto en los últimos tres juegos, lo frenó en seco.



Pasto, que ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos, se impuso con tantos de Jeison Medina, en el minuto 58, y César Quintero, en el 90+5. Jeison Lucumí descontó a los 60.



Sin embargo, los pastusos podrían perder este domingo el primer lugar con el que gane el partido entre Nacional y Aguilas Doradas.



Deportes Tolima, por su parte, quedó eliminado de los cuadrangulares por primera vez desde la temporada 2017-I y luego de jugar las tres últimas finales de la Liga: fue campeón en 2021-I, derrotando a Millonarios, y perdió contra Cali y Nacional en los dos torneos siguientes.



La jornada marcó además dificultades para Patriotas y Cortuluá en su intención de quedarse en la A. Ambos perdieron: los boyacenses, 3-2 contra Envigado, el viernes, y los vallecaucanos, 0-1 contra Once Caldas, el sábado.

Patriotas Foto: Dimayor - Vizzor Image

Resultados de la fecha 16

Envigado 3-2 Patriotas

Jaguares 1-1 La Equidad

Cortuluá 0-1 Once Caldas

Pasto 2-1 Tolima

​Nacional vs. Águilas Doradas (domingo, 3:30 p. m., Win Sports +)

​Cali vs. América (domingo, 5:35 p. m., Win Sports +)

Bucaramanga vs. Junior (domingo, 7:40 p. m., Win Sports +)

Magdalena vs. Medellín (lunes, 4 p. m., Win Sports)

Alianza Petrolera vs. Santa Fe (lunes, 7:45 p. m., Win Sports)

Millonarios vs. Pereira (aplazado para el 19 de octubre)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga luego de los partidos del sábado. Deportivo Pasto es el nuevo líder. pic.twitter.com/GayyvtxoDQ — Orlando Ascencio (@josasc) October 9, 2022

DEPORTES